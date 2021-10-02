Участники "Марша за Киев" устроили перформанс на Банковой (видео)

Сначала граждане, принимающие участие в акции, прикрепили к зданию Офиса президента импровизированные руки, которые "тянутся к городу". Затем их же под аплодисменты "оторвали".

Участники "Марша за Киев", который проходит в столице 2 октября, устроили перформанс под стенами Офиса президента. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как граждане прикрепили к зданию импровизированные руки, которые впоследствии сами же и "оторвали".

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"Киевляне и сами могут управлять своим городом. И нам эти руки, которые тянутся из этого здания в сторону города, не нужны. Потому мы их отрываем!", — сказал мужчина в микрофон, после чего под аплодисменты собравшихся "оторвал" импровизированную руку.

После этого мужчина заявил, что управлять городом будут киевляне.

Что такое "Марш за Киев"

Как сообщает "Украинская правда", всего в "Марше за Киев" принимают участие около 2 000 человек. Они собрались на площади Конституции рядом со зданием Верховной Рады. Затем люди построились в 18 колонн, в числе которых — колонны за транспортную мобильность, за построение велодорожек, против застроек и так далее.

"Марш за Киев": чего требуют участники

По данным Hromadske, к акции присоединились более 40 общественных организаций, требующих провести в городе около сотни реформ. Основные требования — прекратить незаконную застройку, провести реформу общественного транспорта, активизировать развитие самоуправленческих райсоветов, провести мероприятия по очистке воды и воздуха, а также создать новый Генеральный план столицы.

После марша участники планируют организовать рейв под зданием Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялся ЛГБТ-рейв, которому предшествовали столкновения противников мероприятия с сотрудниками полиции. Мероприятие пришлось отложить из-за праворадикалов, пытающихся прорваться через полицейский кордон.

Напомним также, что в мае в Киеве возле Подольского управления полиции прошла акция протеста против превышения полицейскими их полномочий.