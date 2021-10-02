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Украина

Участники "Марша за Киев" устроили перформанс на Банковой (видео)

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офис президента, марш за киев, банковая
Фото: Скриншот | Всего в акции приняли участие около 2 000 человек

Сначала граждане, принимающие участие в акции, прикрепили к зданию Офиса президента импровизированные руки, которые "тянутся к городу". Затем их же под аплодисменты "оторвали".

Участники "Марша за Киев", который проходит в столице 2 октября, устроили перформанс под стенами Офиса президента. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как граждане прикрепили к зданию импровизированные руки, которые впоследствии сами же и "оторвали".

"Киевляне и сами могут управлять своим городом. И нам эти руки, которые тянутся из этого здания в сторону города, не нужны. Потому мы их отрываем!", — сказал мужчина в микрофон, после чего под аплодисменты собравшихся "оторвал" импровизированную руку.

После этого мужчина заявил, что управлять городом будут киевляне.

Что такое "Марш за Киев"

Как сообщает "Украинская правда", всего в "Марше за Киев" принимают участие около 2 000 человек. Они собрались на площади Конституции рядом со зданием Верховной Рады. Затем люди построились в 18 колонн, в числе которых — колонны за транспортную мобильность, за построение велодорожек, против застроек и так далее.

"Марш за Киев": чего требуют участники

По данным Hromadske, к акции присоединились более 40 общественных организаций, требующих провести в городе около сотни реформ. Основные требования — прекратить незаконную застройку, провести реформу общественного транспорта, активизировать развитие самоуправленческих райсоветов, провести мероприятия по очистке воды и воздуха, а также создать новый Генеральный план столицы.

После марша участники планируют организовать рейв под зданием Киевской городской государственной администрации.

марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция
марш за киев, акция

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялся ЛГБТ-рейв, которому предшествовали столкновения противников мероприятия с сотрудниками полиции. Мероприятие пришлось отложить из-за праворадикалов, пытающихся прорваться через полицейский кордон.

Напомним также, что в мае в Киеве возле Подольского управления полиции прошла акция протеста против превышения полицейскими их полномочий.