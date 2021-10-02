Учасники "Маршу за Київ" влаштували перформанс на Банковій (відео)

Спочатку громадяни, які беруть участь в акції, прикріпили до будівлі Офісу президента імпровізовані руки, які "тягнуться до міста". Потім їх же під оплески "відірвали".

Учасники "Маршу за Київ", який проходить в столиці 2 жовтня, влаштували перформанс під стінами Офісу президента. На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, як громадяни прикріпили до будівлі імпровізовані руки, які згодом самі ж і "відірвали".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Кияни і самі можуть керувати своїм містом. І нам ці руки, які тягнуться з цієї будівлі в бік міста, не потрібні. Тому ми їх відриваємо!", — сказав чоловік в мікрофон, після чого під оплески присутніх "відірвав" імпровізовану руку.

Після цього чоловік заявив, що управляти містом будуть кияни.

Що таке "Марш за Київ"

Як повідомляє "Українська правда", всього в "Марші за Київ" беруть участь близько 2 000 чоловік. Вони зібралися на площі Конституції поряд з будівлею Верховної Ради. Потім люди вишикувалися в 18 колон, серед яких — колони за транспортну мобільність, за побудову велодоріжок, проти забудов тощо.

"Марш за Київ": чого вимагають учасники

За даними Hromadske, до акції приєдналися понад 40 громадських організацій, що вимагають провести в місті близько сотні реформ. Основні вимоги — припинити незаконну забудову, провести реформу громадського транспорту, активізувати розвиток самоврядних райрад, провести заходи по очищенню води і повітря, а також створити новий Генеральний план столиці.

Після маршу учасники планують організувати рейв під будівлею Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, в Києві відбувся ЛГБТ-рейв, якому передували зіткнення супротивників заходу зі співробітниками поліції. Захід довелося відкласти через праворадикалів, які намагаються прорватися через поліцейський кордон.

Нагадаємо також, що в травні в Києві біля Подільського управління поліції пройшла акція протесту проти перевищення поліцейськими їх повноважень.