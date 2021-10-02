В Чернигове расследуют убийство полицейского после конфликта в супермаркете (фото)

Двух сотрудников полиции нашли на улице без сознания, один из них скончался, а второго увезли в реанимацию. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых.

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей совершила нападение на полицейских, один из которых погиб. Об этом сообщила пресс-служба областной Национальной полиции на официальном сайте.

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По предварительным данным, группа молодых людей травмировала сотрудников полиции на улице Независимости около полуночи. Один из пострадавших скончался на месте, второго увезли в реанимацию. Во время инцидента оба правоохранителя находились в отпуске и носили гражданскую одежду. Полиция открыла уголовное производство об умышленном убийстве и задержала шестерых парней, которые могут быть причастны к нападению. В настоящее время следствие опрашивает свидетелей и исследует видеозаписи с камер наблюдения.

[ + – ] Место преступления Фото: Национальная полиция

Спикер региональной Нацполиции Наталья Слабеняк рассказала "Суспільному", что инцидент начался в супермаркете "АТБ" и привел к смерти 30-летнего правоохранителя. Сайт Gorod.cn.ua утверждает, что погибший и раненный служили в одном подразделении, оба имеют звание капитана.

Как пишет ЧЕline, прохожие обнаружили двух пострадавших в бессознательном состоянии на улице в микрорайоне Масани. По словам местных жителей, полицейского застрелили. "Вести" со ссылкой на источники в полиции сообщили, что оба пострадавших получили травмы головы.

[ + – ] Фото: ЧЕline

Ранее писали об убийстве полицейского в Херсонской области. По предварительным данным, женщина вызвала правоохранителей из-за обострения психического заболевания своего сына, который набросился на патрульных с ножом. Мужчину обезвредили только при помощи спецназа.

Сообщали также, что в Ровенской области мужчина уколол полицейского вилами, не желая платить штраф. Патрульные пытались привлечь к ответственности водителя, который ехал на мотоцикле без шлема. В итоге подозреваемого задержали с признаками алкогольного опьянения.