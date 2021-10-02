У Чернігові розслідують вбивство поліцейського після конфлікту в супермаркеті (фото)

Двох співробітників поліції знайшли на вулиці без свідомості, один з них помер, а другого відвезли в реанімацію. Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних.

Вночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей напала на поліцейських, один з яких загинув. Про це повідомила прес-служба обласної Національної поліції на офіційному сайті.

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За попередніми даними, група молодих людей травмувала співробітників поліції на вулиці Незалежності близько опівночі. Один з постраждалих помер на місці, другого відвезли в реанімацію. Під час інциденту обидва правоохоронця перебували у відпустці і носили цивільний одяг. Поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство і затримала шістьох хлопців, які можуть бути причетні до нападу. В даний час слідство опитує свідків і досліджує відеозапису з камер спостереження.

[ + – ] Місце злочину Фото: Національна поліція

Спікер регіональної Нацполіціі Наталія Слабеняк розповіла "Суспільному", що інцидент почався в супермаркеті "АТБ" і привів до смерті 30-річного правоохоронця. Сайт Gorod.cn.ua стверджує, що загиблий і поранений служили в одному підрозділі, обидва мають звання капітана.

Як пише ЧЕline, перехожі виявили двох потерпілих в несвідомому стані на вулиці в мікрорайоні Масани. За словами місцевих жителів, поліцейського застрелили. "Вести" з посиланням на джерела в поліції повідомили, що обидва постраждалих отримали травми голови.

[ + – ] Фото: ЧЕline

Раніше писали про вбивство поліцейського в Херсонській області. За попередніми даними, жінка викликала правоохоронців через загострення психічне захворювання свого сина, який накинувся на патрульних з ножем. Чоловіка знешкодили тільки за допомогою спецназу.

Повідомляли також, що в Рівненській області чоловік вколов поліцейського вилами, не бажаючи платити штраф. Патрульні намагалися притягти до відповідальності водія, який їхав на мотоциклі без шолома. В результаті підозрюваного затримали з ознаками алкогольного сп'яніння.