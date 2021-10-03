"Нет времени на обиды": Зеленский рассказал, что отношения с Разумковым "поставлены на паузу"

Обижаться или не обижаться на спикера не может ни сам Зеленский, ни партия "Слуга народа", которая "дала господину Разумкову жизнь". Если бы приходилось отмечать каждую обиду, "вся партия была бы в браслетах", — уточнил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — на брифинге в рамках выездного заседания фракции "Слуга Народа" в Трускавце.

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По словам президента, Дмитрий Разумков и его консультанты допустили "большую ошибку", вынося этот вопрос в публичную сферу и медиа-пространство. Президент считает, что не смотря на то что, никаких секретов тут нет, это вопрос сугубо внутрифракционный, а отношения с Разумковым называл открытыми, но поставленными "на большую паузу".

Президент также прокомментировал сбор подписей за отставку Разумкова, припомнив при этом сбор подписей за импичмент президента в феврале этого года.

"Что касается подписных листов – правильно это или нет? Это тоже выбор партии. Но мне кажется, подписные листы выдавать на импичмент президента… И я об этом знал из СМИ. Он – глава Верховной Рады – это выдавал. Смотрите: я как президент не могу обижаться или не обижаться, я не могу себе позволить таких вещей. На мне большая ответственность, поэтому я и сказал, что считаю внутренним этот момент", – сказал Зеленский.

Президент также вспомнил случай, когда он на встрече с Реджепом Эрдоганом надел желтый браслет, который собирался снять только тогда, когда украинские моряки, удерживаемые в России, будут освобождены.

Я помню, как президент Эрдоган сказал: "Если бы я каждый раз надевал браслет в таких случаях, у меня все руки были бы в браслетах…" Поэтому, скажу откровенно: у меня нет времени на обиды мои или партии "Слуга народа", которая дала господину Разумкову жизнь. Если бы я каждый раз обижался на его политические шаги, я и вся партия были бы в браслетах", – заявил глава государства.

Напоминаем, что 2 октября фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и собрала 154 подписи народных депутатов Украины.

Процедура отзыва его с должности председателя Верховной Рады начнется в понедельник, 4 октября. Решение было принято на выездном заседании фракции "Слуги Народа" в Трускавце.