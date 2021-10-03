"Немає часу на образи": Зеленський розповів, що відносини з Разумковим "поставлені на паузу"
Ображатися чи не ображатися на спікера не може ні сам Зеленський, ні партія "Слуга народу", яка "дала панові Разумкова життя". Якби доводилося відзначати кожну образу, "вся партія була б у браслетах", — уточнив глава держави.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова — на брифінгу в рамках виїзного засідання фракції "Слуга Народу" в Трускавці.
За словами президента, Дмитро Разумков і його консультанти допустили "велику помилку", виносячи це питання в публічну сферу і медіа-простір. Президент вважає, що не дивлячись на те що, ніяких секретів тут немає, це питання суто внутрішньофракційне, а відносини з Разумковим називав відкритими, але поставленими "на велику паузу".
Президент також прокоментував збір підписів за відставку Разумкова, пригадавши при цьому збір підписів за імпічмент президента в лютому цього року.
"Що стосується підписних листів — правильно це чи ні? Це теж вибір партії. Але мені здається, підписні листи видавати на імпічмент президента … І я про це знав зі ЗМІ. Він — голова Верховної Ради — це видавав. Дивіться: я як президент не можу ображатися або не ображатися, я не можу собі дозволити таких речей. На мені велика відповідальність, тому я і сказав, що вважаю цей момент внутрішнім", — сказав Зеленський.
Президент також згадав випадок, коли він на зустрічі з Реджепом Ердоганом надів жовтий браслет, який збирався зняти тільки тоді, коли українські моряки, утримувані в Росії, будуть звільнені.
Я пам'ятаю, як президент Ердоган сказав: "Якби я кожен раз одягав браслет в таких випадках, у мене всi руки були б в браслетах …" Тому, скажу відверто: у мене немає часу на образи мої або партії "Слуга народу", яка дала панові Разумкова життя. Якби я кожен раз ображався на його політичні кроки, я і вся партія були б в браслетах ", — заявив глава держави.
Нагадуємо, що 2 жовтня фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і зібрала 154 підписи народних депутатів України.
Процедура відкликання його з посади голови Верховної Ради почнеться в понеділок, 4 жовтня. Рішення було прийнято на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці.