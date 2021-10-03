Школьные каникулы 2021/22. Появился полный график учебы

Первые каникулы в этом году украинских детей ждут уже в конце октября. Также дополнительные выходные школьники получат на грядущие праздники.

Согласно стандартному графику Министерства образования и науки (МОН), украинские школьники впервые в этом году уйдут на каникулы уже 25 октября. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает "РБК-Украина".

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Рекомендованный график школьных каникул выглядит следующим образом:

осенние каникулы — 25-31 октября;

зимние каникулы — с 25 декабря по 9 января;

весенние каникулы — с 28 марта по 3 апреля;

летние каникулы — с 1 июня по 31 августа.

Этот график носит рекомендательный характер, однако важно, чтобы руководство школ придерживалось правила, согласно которому общая продолжительность всех каникул (кроме летних) не превышала 30 дней.

Также ученики школ получат выходные, связанные с такими праздниками:

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Католическое Рождество;

8 марта — Международный Женский день;

24 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День победы.

Напомним, согласно действующему законодательству, учебные заведения, в которых не будет вакцинировано 80% персонала, не могут работать в "желтых" или "оранжевых" зонах карантина.

Также Фокус писал, что власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы образования.