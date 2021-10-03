Шкільні канікули 2021/22. З'явився повний графік навчання
Перші канікули в цьому році українських дітей чекають вже в кінці жовтня. Також додаткові вихідні школярі отримають на прийдешні свята.
Відповідно до стандартного графіку Міністерства освіти і науки (МОН), українські школярі вперше в цьому році підуть на канікули вже 25 жовтня. Про це з посиланням на відомство повідомляє "РБК-Україна".
Рекомендований графік шкільних канікул виглядає наступним чином:
- осінні канікули — 25-31 жовтня;
- зимові канікули — з 25 грудня по 9 січня;
- весняні канікули — з 28 березня по 3 квітня;
- літні канікули — з 1 червня по 31 серпня.
Цей графік має рекомендаційний характер, проте важливо, щоб керівництво шкіл дотримувалося правила, згідно з яким загальна тривалість усіх канікул (крім літніх) не перевищувала 30 днів.
Також учні шкіл отримають вихідні, пов'язані з такими святами:
- 14 жовтня — День захисника України;
- 25 грудня — Католицьке Різдво;
- 8 березня — Міжнародний Жіночий день;
- 24 квітня — Пасха;
- 1 травня — День праці;
- 9 травня — День Перемоги.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, навчальні заклади, в яких не буде вакциновано 80% персоналу, не можуть працювати в "жовтих" або "помаранчевих" зонах карантину.
Також Фокус писав, що влада ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери освіти.