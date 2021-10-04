Никто не отреагировал: в поезде "Укрзализныци" пьяные пассажиры угрожали женщине

По словам пострадавшей Евгении Захарченко, проводница игнорировала недопустимое поведение нетрезвых людей, которые курили в тамбуре и матерились при детях.

В поезде "Укрзализныци", который следует по маршруту Львов-Запорожье, пассажир Евгения Захарченко столкнулась с угрозами в свой адрес со стороны пьяных соседей по вагону, которые курили в тамбуре, шумели ночью и матерились в присутствии детей. Проводница проигнорировала инцидент. Об этом она сообщила в своем Facebook.

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По ее словам, инцидент произошел в субботу, 2 октября, в купе поезда "Львов-Запорожье".

"В купе ехала супружеская пара 50+, которая, несмотря на запрет, курили в тамбуре, предложив всем, кому воняет, закрыть дверь в купе, а затем открыто начала употреблять алкогольные напитки и вести матерные разговоры, несмотря на наличие в вагоне детей", — пожаловалась пассажирка.

Женщина отметила, что проводница отворачивалась, когда видела эти нарушения, становилась спиной, чтобы закрыть туалет, стоя напротив их открытого купе, где супруги пили алкоголь. Во время остановки в Жмеринке нарушители с еще одним человеком купили пива у местных торговцев, там же его выпили, и, по словам очевидицы, "напились так, что не могли твердо стоять на ногах".

"Я обратилась к проводнице, чтобы взяла вопрос на контроль, потому что пьяные матерные разговоры и шум ночью меня отнюдь не устраивали, поэтому проводница позвонила начальнику поезда, попросив его прийти. Пьяный пассажир, услышав разговор проводницы, подошел ко мне и начал угрожать, что я не доеду до следующей станции", — поделилась Евгения.

В свою очередь проводница, которая стояла в 1,5 метрах от места конфликта, сказала, что не слышала угроз, а также, что для подтверждения факта угроз необходимы "видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей", а супруга угрожавшего мужчины принялась кричать, что они не употребляли алкоголь и не курили. В результате Евгения решила не дожидаться реакции на инцидент от проводницы и позвонила в полицию. Правоохранители сообщили ей, что наряд прибудет к поезду в Вапнярке, до которого на тот момент оставалось 1,5 часа пути.

"Начальник поезда Антохов Сергей Васильевич пришел в расслабленном состоянии, как-то нехотя выслушал и сказал, что "вызвали полицию, вот и хорошо, будем ждать", хотя сама проводница перед этим рассказывала, что полиция не приедет, что сколько они не вызвали, наряд так и не прибывал", — пишет Евгения.

Позже она позвонила на горячую линию "Укрзализныци", благодаря чему начальник поезда распорядился перевести Евгению в СВ-вагон. Уже в Вапнярке к поезду действительно прибыл наряд полиции, однако пока женщина добралась из СВ-вагона до того, где находились правоохранители, начальник поезда уже отпустил нарушителей, мотивируя это тем, что "ни у кого нет претензий, все успокоились и спят".

"Хотя я предупредила, что буду писать заявление, чтобы этих наглых нарушителей полиция сняла с поезда. Штраф там небольшой, а вот оказавшись на маленькой станции, этим выпивохам пришлось бы поломать голову, решая вопрос, как добраться домой. Может это в следующий раз заставило бы воздержаться от курения и употребления спиртного в поезде. А так начальник поезда и проводница своим снисходительным отношением продемонстрировали, что пить и курить можно и дальше, главное не буянить", — добавила Евгения.

Были у нее и другие жалобы на обслуживание "Укрзализныци" — по словам женщины, компания-перевозчик "не заботится о пассажирах".

"В поезде было грязно и адски жарко, воняло сигаретами, не открывалось ни одно окно, еще и было опасно. В плюсе почему нарушители, в минусе — пострадавшие. Единственная мораль Укрзализныци — терпи и молчи. Плохо, когда нет конкуренции. И когда нет адекватного руководства, которое бы каралось за бездеятельность", — пишет Евгения.

Реакция "Укрзализныци"

В свою очередь "Укрзализныця" в комментариях к Facebook-посту сообщила, что, судя по протоколу события, наряд полиции, который был вызван в Вапнярку, пообщался с пассажирами с трех мест поезда, которые в свою очередь заявили, что у них нет претензий к пьяной супружеской паре, поэтому правоохранители в своем протоколе указали, что "вызов был ложным".

"Мы в любом случае согласны с тем, что полиции следовало дождаться Вас как заявителя, а с поездной бригадой еще раз актуализируем порядок действий в подобных случаях", — заверили в компании.

В ответ Евгения написала перевозчику, что в определении вызова полицейскими как "ложного" большую роль сыграл начальник поезда.

На данный момент женщина ждет ответа от полиции, куда она обратилась по факту инцидента.

Напомним, недавно пассажиры поезда "Киев-Черновцы", не смогли сесть на свои места, так как состав прибыл на станцию отправления без четырех вагонов.

Также Фокус писал о том, как пассажир поезда "Укрзализныци" пытался изнасиловать художницу Надежду Кушнир.