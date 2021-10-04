Ніхто не відреагував: у потязі "Укрзалізниці" п'яні пасажири погрожували жінці

За словами постраждалої Євгенії Захарченко, провідниця ігнорувала неприпустиму поведінку нетверезих людей, які курили в тамбурі і матюкалися при дітях.

У потязі "Укрзалізниці", який прямує за маршрутом Львів-Запоріжжя, пасажирка Євгенія Захарченко зіткнулася з погрозами на свою адресу з боку п'яних сусідів у вагоні, які курили в тамбурі, шуміли вночі і матюкалися в присутності дітей. Провідниця проігнорувала інцидент. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

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За її словами, інцидент стався в суботу, 2 жовтня, у купе потяга "Львів-Запоріжжя".

"У купе їхала подружня пара 50+, яка, незважаючи на заборону, курила в тамбурі, запропонувавши всім, кому смердить, зачинити двері в купе, а потім відкрито почала вживати алкогольні напої і вести розмови з матюками, незважаючи на присутність у вагоні дітей", — поскаржилася пасажирка.

Жінка зазначила, що провідниця відверталася, коли бачила ці порушення, ставала спиною, щоб закрити туалет, стоячи навпроти їхнього відчиненого купе, де подружжя розпивало алкоголь. Під час зупинки в Жмеринці порушники зі ще однією людиною купили пиво в місцевих торговців, там же його випили, і, за словами очевидиці, "напилися так, що не могли твердо стояти на ногах".

"Я звернулася до провідниці, щоб та взяла питання на контроль, тому що п'яні матюкові розмови і шум вночі мене аж ніяк не влаштовували, тому провідниця зателефонувала начальнику поїзда, попросивши його прийти. П'яний пасажир, почувши розмову провідниці, підійшов до мене і почав погрожувати, що я не доїду до наступної станції", — поділилася Євгенія.

У свою чергу провідниця, яка стояла за 1,5 метра від місця конфлікту, сказала, що не чула погроз, а також, що для підтвердження факту погроз необхідні "відеозапис або письмові підтвердження двох свідків", а дружина чоловіка, який погрожував, почала кричати, що вони не вживали алкоголь і не курили. У результаті Євгенія вирішила не чекати реакції на інцидент від провідниці і зателефонувала в поліцію. Правоохоронці повідомили їй, що наряд прибуде до поїзда у Вапнярці, до якого на той момент залишалося 1,5 години шляху.

"Начальник поїзда Антохов Сергій Васильович прийшов у розслабленому стані, якось знехотя вислухав і сказав, що "викликали поліцію, от і добре, будемо чекати", хоча сама провідниця перед цим розповідала, що поліція не приїде, що скільки вони не викликали, наряд так і не прибував", — пише Євгенія.

Пізніше вона зателефонувала на гарячу лінію "Укрзалізниці", завдяки чому начальник поїзда розпорядився перевести Євгенію в СВ. Уже у Вапнярці до поїзда дійсно прибув наряд поліції, проте поки жінка дісталася зі СВ до того, де були правоохоронці, начальник поїзда вже відпустив порушників, мотивуючи це тим, що "ні в кого немає претензій, усі заспокоїлися і сплять".

"Хоча я попередила, що писатиму заяву, щоб цих нахабних порушників поліція зняла з поїзда. Штраф там невеликий, а ось опинившись на маленькій станції, цим випивакам довелося б поламати голову, вирішуючи питання, як дістатися додому. Може, це наступного разу змусило б утриматися від куріння і вживання спиртного в потязі. А так начальник поїзда і провідник своїм поблажливим ставленням продемонстрували, що пити і курити можна і далі, головне не буянити", — додала Євгенія.

Були в неї й інші скарги на обслуговування "Укрзалізниці" — за словами жінки, компанія-перевізник "не дбає про пасажирів".

"У потязі було брудно і пекельно спекотно, смерділо сигаретами, не відчинялося жодне вікно, ще й було небезпечно. У плюсі чому порушники, у мінусі — постраждалі. Єдина мораль Укрзалізниці — терпи і мовчи. Погано, коли немає конкуренції. І коли немає адекватного керівництва, яке б карали за бездіяльність", — пише Євгенія.

Реакція "Укрзалізниці"

У свою чергу "Укрзалізниця" в коментарях до Facebook-посту повідомила, що, судячи з протоколу події, наряд поліції, який був викликаний у Вапнярку, поспілкувався з пасажирами з трьох місць поїзда, які у свою чергу заявили, що в них немає претензій до п'яної подружньої пари, тому правоохоронці у своєму протоколі вказали, що "виклик був хибним".

"Ми в будь-якому випадку згодні з тим, що поліції варто було дочекатися Вас як заявника, а з потяговою бригадою ще раз актуалізуємо порядок дій у подібних випадках", — запевнили в компанії.

У відповідь Євгенія написала перевізнику, що у визначенні виклику поліцейськими як "помилкового" велику роль відіграв начальник потяга.

Наразі жінка чекає на відповідь від поліції, куди вона звернулася за фактом інциденту.

Нагадаємо, нещодавно пасажири потяга "Київ-Чернівці" не змогли сісти на свої місця, оскільки склад прибув на станцію відправлення без чотирьох вагонів.

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