На Волыни пьяная компания избила ветерана АТО (фото, видео)

Спустя некоторое время уличных бойцов нашли, поставили на колени и заставили извиняться.

В городе Торчин Волынской области четверо представителей ромской национальности избили ветерана АТО. Виновников драки нашли и заставили на коленях просить прощения. Видео опубликовал Telegram-канал Украина в Шоке.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В комментариях к видео говорится, что мужчина стоял на остановке общественного транспорта, когда на него напала группа людей в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые очевидцы пытались вступиться за ветерана и ввязались в драку. На ролике видно, что мужчина со сломанным носом был в крови и пытался защищаться, когда ромы били его ногами.

Позже в сети появился ролик, на котором засняли публичное извинение нападавших. Кроме уличных "бойцов", которых поставили на колени, извинения просили и их родственники.

[ + – ] На видео запечетлены жесткие кадры избиения ветерана АТО

"Клянусь вам перед Богом, что больше этого не повторится. Мы просим прощения перед мужчиной и перед всем народом",- извинялись драчуны, признавая свою вину и то, что затеяли драку в пьяном состоянии.

Очевидцы в ответ спросили, что они собираются делать за то, что они сломали ветерану нос.

"Мы знаем, что вы умеете хорошо просить, мы услышали ваши извинения, но что вы собираетесь делать за сломанный нос?",- спрашивали граждане, когда зачинщики драки вставали с колен.

[ + – ] Уличные "бойцы" на коленях просят прощения

Местные органы власти уже прокомментировали инцидент. Так в сети появилась видеопубликация головы поселкового совета Торчина Юрия Кревского, который заверил всех обеспокоенных, что по факту нападения на ветерана АТО местная власть обратилась в полицию, СБУ, союз ветеранов АТО, а также к "Правому сектору".

Ранее собщалось, что в Киеве ветерана АТО Николая Ворошнова избили за то, что он сделал замечание за нарушение ПДД. Он не стал обращаться в полицию, поскольку по его словам, не верит в украинское правосудие.

В Сумах ветерана АТО избили после того, как он защитил в парке девушку. Ему нанесли удар в спину, а после лежачего на земле били ногами.