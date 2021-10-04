На Волині п'яна компанія побила ветерана АТО (фото, відео)

Через деякий час вуличних бійців знайшли, поставили на коліна і змусили просити вибачення.

У місті Торчин Волинської області четверо представників ромської національності побили ветерана АТО. Винуватців бійки знайшли і змусили на колінах просити вибачення. Відео опублікував Telegram-канал "Украина в шоке".

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У коментарях до відео йдеться, що чоловік стояв на зупинці громадського транспорту, коли на нього напала група людей у стані алкогольного сп'яніння. Деякі очевидці намагалися заступитися за ветерана і вплуталися в бійку. На ролику видно, що чоловік зі зламаним носом був у крові і намагався захищатися, коли роми били його ногами.

Пізніше в мережі з'явився ролик, на якому зняли публічне вибачення нападників. Крім вуличних "бійців", яких поставили на коліна, вибачення просили і їхні родичі.

[ + – ] На відео зображені жорсткі кадри побиття ветерана АТО

"Клянуся вам перед Богом, що більше цього не повториться. Ми просимо вибачення перед чоловіком і перед усім народом", — просили вибачення забіяки, визнаючи свою провину і те, що затіяли бійку в п'яному стані.

Очевидці у відповідь запитали, що вони збираються робити за те, що вони зламали ветерану ніс.

"Ми знаємо, що ви вмієте добре просити, ми почули ваші вибачення, але що ви збираєтеся робити за зламаний ніс?", — запитували громадяни, коли організатори бійки вставали з колін.

[ + – ] Вуличні "бійці" на колінах просять вибачення

Місцеві органи влади вже прокоментували інцидент. Так, у мережі з'явилася відеопублікація голови селищної ради Торчина Юрія Кревського, який запевнив усіх стурбованих, що за фактом нападу на ветерана АТО місцева влада звернулася в поліцію, СБУ, союз ветеранів АТО, а також до "Правого сектору".

Раніше повідомлялось, що в Києві ветерана АТО Миколу Ворошнова побили за те, що він зробив зауваження за порушення ПДР. Він не став звертатися в поліцію, оскільки за його словами, не вірить в українське правосуддя.

У Сумах ветерана АТО побили після того, як він захистив у парку дівчину. Йому завдали удару в спину, а після лежачого на землі били ногами.