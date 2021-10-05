6 млн грн в месяц: СБУ разоблачила в Виннице схему мошенничества с банковскими картами

Если человек отказывался сообщить персональные данные, ему предлагали перевести деньги на "резервный" счет.

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Виннице масштабную схему обмана украинцев. Она просуществовала не менее 4 месяцев, ее ежемесячный оборот составлял не менее 6 млн грн, сообщила пресс-служба.

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По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и организовал в нем колл-центр. Для нелегальной работы в нем он привлек 25 безработных местных жителей.

"Операторы" звонили гражданам, представлялись работниками службы безопасности банков или правоохранительных органов и выманивали у них персональные данные. Недоверчивым предлагали самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили через аффилированные компании и переводили в наличные.

В ходе обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили:

около 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования;

записи с данными банковских карточек и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Санкции этой статьи – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре кибердепартамент СБУ сообщил о разоблачении во Львове сети нелегальных колл-центров, которые использовались для мошенничества и присвоения денег иностранных граждан.

В апреле сотрудники СБУ заблокировали масштабную схему по краже средств через онлайн-банкинг. Мошенники представлялись сотрудниками банков или мобильных операторов, сообщали о выдуманных проблемах и выманивали у "клиентов" данные об их банковских счетах. Получив доступ к сервисам онлайн-банкинга, они присваивали себе деньги жертв.