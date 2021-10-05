6 млн грн на місяць: СБУ викрила у Вінниці схему шахрайства з банківськими картами

Якщо людина відмовлялася повідомити персональні дані, їй пропонували перевести гроші на "резервний" рахунок.

Оперативники Служби безпеки України (СБУ) виявили у Вінниці масштабну схему обману українців. Вона проіснувала понад 4 місяці, її щомісячний оборот становив понад 6 млн грн, повідомила пресслужба.

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За даними слідства, житель Вінниці орендував у центрі міста офісне приміщення і організував у ньому колцентр. Для нелегальної роботи в ньому він привернув 25 безробітних місцевих жителів.

"Оператори" телефонували громадянам, представлялися працівниками служби безпеки банків або правоохоронних органів і виманювали в них персональні дані. Недовірливим пропонували самостійно перевести кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили через афілійовані компанії та переводили в готівку.

У ході обшуку в приміщенні колцентру правоохоронці виявили:

близько 100 одиниць комп'ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання;

записи з даними банківських карток і документацію з доказами протиправної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу. Санкції цієї статті — від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні кібердепартамент СБУ повідомив про викриття у Львові мережі нелегальних колцентрів, які використовувалися для шахрайства та привласнення грошей іноземних громадян.

У квітні співробітники СБУ заблокували масштабну схему з крадіжки коштів через онлайн-банкінг. Шахраї представлялися співробітниками банків або мобільних операторів, повідомляли про вигадані проблеми і виманювали в "клієнтів" дані про їхні банківські рахунки. Отримавши доступ до сервісів онлайн-банкінгу, вони привласнювали собі гроші жертв.