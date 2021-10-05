"Наши реалии": во Львове возле больницы образовалась очередь из машин скорой помощи (фото)

Клиническая больница скорой помощи за сутки приняла рекордное количество пациентов с подозрением на COVID-19.

Во Львове рядом с приемным отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) выстроилась очередь из карет скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19. Об этом сообщает пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В сообщении под названием "Наши реалии" она написала, что за последние сутки в клинику поступило рекордное количество пациентов от начала пандемии. По состоянию на утро в стационаре находятся 409 пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. При этом секретарь отмечает, что из них только один человек, который проходил вакцинацию.

Следует отметить, что на фото работники медицинского учреждения находятся без защитных костюмов.

За последние сутка во Львовской области зафиксировано 592 случаев заражения и 13 смертей от СOVID-19.

Напомним, что Минздрав Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, где персонал вероятно подделывал COVID-сертификаты о вакцинации.

Две области в Украине, Харьковская и Львовская, вскоре могут попасть в "красную" зону карантина, поскольку уровень заболеваемости в регионах стремительно повышается. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что локдауна в городе скорее всего не удастся избежать.