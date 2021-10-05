"Наші реалії": у Львові біля лікарні утворилася черга з машин швидкої допомоги (фото)

Клінічна лікарня швидкої допомоги за добу прийняла рекордну кількість пацієнтів з підозрою на COVID-19.

У Львові поруч з прийомним відділенням Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД) вишикувалася черга з карет швидкої допомоги, які доставляють хворих з СOVID-19. Про це повідомляє прессекретарка лікарні Христина Каспшишак у Facebook.

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У повідомленні під назвою "Наші реалії" вона написала, що за останню добу в клініку надійшла рекордна кількість пацієнтів від початку пандемії. Станом на ранок у стаціонарі перебувають 409 пацієнтів з підтвердженим діагнозом на коронавірус. При цьому секретарка зазначає, що з них тільки одна людина, яка пройшла вакцинацію.

Варто зазначити, що на фото працівники медичного закладу без захисних костюмів.

За останню добу у Львівській області зафіксовано 592 випадків зараження і 13 смертей від СOVID-19.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України зажадало усунути керівництво 15 лікарень, де персонал, ймовірно, підробляв COVID-сертифікати про вакцинацію.

Дві області в Україні, Харківська і Львівська, незабаром можуть потрапити в "червону" зону карантину, оскільки рівень захворюваності в регіонах стрімко підвищується. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що локдауну в місті швидше за все не вдасться уникнути.