Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

Проект закона вернут в Раду с предложениями президента. Он выступает за то, чтобы не создавать новый орган для регулирования рынка виртуальных активов, а использовать уже существующие.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду проект закона "О виртуальных активах" со своими предложениями. Об этом сообщает сайт парламента.

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В то же время агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу главы государства пишет, что это решение объясняют тем, что, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют разные государственные органы, в зависимости от вида активов. Происходит это в том числе путем создание нового органа центральной исполнительной власти.

"В то же время мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

В пресс-службе президента отметили, что положения принятого депутатами 8 сентября закона идут вразрез с требованием Конституции и не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов. Помимо этого, создание нового органа потребует больших затрат, а источники покрытия этих расходов не определены. Потому президент считает, что регулировать этот рынок должны регуляторы, которые уже существуют в нашей стране, а именно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк Украины.

Также Фокус рассказывал про разоблачение фальшивой биржи по продаже криптовалют. По данным сотрудников киберполиции, мошенники обещали клиентам финансовой пирамиды прибыль по 7% после инвестирования в криптовалюты. Злоумышленники с помощью финансовой пирамиды заработали 250 млн гривен.

Также Фокус сообщал, что киберполиция разоблачила банду хакеров, укравших у бизнесменов 5 млн гривен. Взломщики отправляли бухгалтерам компаний зараженные вирусом электронные письма, чтобы получить доступ к компьютерам, а прибыль от незаконной деятельности составила до 5 млн грн.