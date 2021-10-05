Зеленський ветував закон про легалізацію криптовалюти

Проект закону повернуть у Раду з пропозиціями президента. Він виступає за те, щоб не створювати новий орган для регулювання ринку віртуальних активів, а використовувати вже наявні.

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради проект закону "Про віртуальні активи" зі своїми пропозиціями. Про це повідомляє сайт парламенту.

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У той же час агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу глави держави пише, що це рішення пояснюють тим, що, відповідно до закону, регулювання ринку віртуальних активів здійснюють різні державні органи, в залежності від виду активів. Відбувається це в тому числі шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

"У той же час світовий досвід передбачає, що регулювання діяльності з організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів, призначених для інвестування, здійснюється саме регуляторами фінансових ринків для захисту інвесторів, недопущення шахрайства та запобігання створенню фінансових пірамід із використанням віртуальних активів", — йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

У пресслужбі президента зазначили, що положення прийнятого депутатами 8 вересня закону йдуть врозріз із вимогою Конституції та не забезпечують прозорих умов для учасників ринку віртуальних активів. Крім цього, створення нового органу потребує великих витрат, а джерела покриття цих витрат не визначені. Тому президент вважає, що регулювати цей ринок повинні регулятори, які вже існують у нашій країні, а саме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

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