В "Схемах" опровергли заявление "Укрэксимбанка" о попытке завладения банковской тайной

По словам автора проекта, изначально стороны договаривались об "под запись", однако руководству учреждения не понравился вопрос журналиста и беседа завершилась нападением на него.

Утверждения представителей "Укрэксимбанка" о том, что журналист проекта "Схемы" Кирилл Овсяный пытался незаконно завладеть банковской тайной не соответствуют действительности, а руководство государственного финансового учреждения заранее согласилось на интервью "под запись". Об этом во вторник, 5 октября, в своем Facebook написала журналистка, одна из авторов проекта Наталья Седлецкая.

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В частности, она раскритиковала банк за то, что комментируя инцидент, произошедший во время интервью, представители учреждения не упомянули нападение на журналиста во время выполнения им рабочих обязанностей.

"О самом нападении — ни слова. Наоборот, говорят — "журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка". О том, что сотрудники банка по приказу председателя правления удалили видео (записанных во время интервью) с флешек из наших камер — тоже ни слова. Более того, еще и обвинили журналиста Кирилла Овсяного в "противоправном завладении информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)", и говорят, что пожалуются на него в милицию", — пишет Седлецкая.

По словам журналистки, работа над расследованием "Схем", для которого и записывалось интервью, после инцидента идет "в ускоренном темпе" и этот материал станет "лучшим ответом на эти безосновательные обвинения".

Также автор "Схем" опровергла информацию, распространенную государственным банком, о том, что общение для получения журналистом материала проходило в режиме off the record (не под запись). Журналистка объяснила, что в этом режиме разговор происходит когда обе стороны соглашаются на такой формат.

"Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами — это разговор ON the record. И даже если вопрос не нравится спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного (!) банка) — это НЕ означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись", — заявила Седлецкая.

Также она написала, что когда журналист не получил ответов на вопросы по сути расследования, которые касаются работы банка, он продолжил их задавать, а оператор продолжал съемку.

"Увидев насколько агрессивно настроен спикер и его представитель — съемочная группа была обязана продолжать запись, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц касательно расследования. Мои коллеги сработали профессионально, четко выполняя должностные инструкции. Даже при этом подвергая себя опасности — потому что оператора в конце концов физически повалили, скрутили, и силой отобрали флешку, которую он пытался спасти", — добавила журналистка.

Нападение на журналистов — предыстория

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 4 октября. По словам авторов проекта "Схемы", журналист Кирилл Овсяный задал главе правления "Укрэксимбанка" Юрию Мецгеру вопрос, после которого тот приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты. В результате, как утверждают журналисты, сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, забрали у него две камеры и карты с записью интервью, которые после этого были отформатированы.

В свою очередь банк утверждает, что журналист Кирилл Овсяный задал ряд вопросов касательно деятельности клиентов учреждения, в ответ на что пресс-служба "Укрэксимбанка" была вынуждена прервать интервью, так как запрашиваемая информация является банковской тайной. После этого, по словам представителей учреждения, интервью с Мецгером проходило в режиме off the record, после чего "журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка… со всей техникой". Также банк сообщил, что он рассматривает возможность обращения к правоохранителям и регуляторам для проверки действий Кирилла Овсяного.