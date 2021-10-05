У "Схемах" спростували заяву "Укрексімбанку" про спробу заволодіння банківською таємницею

За словами авторки проекту, спочатку сторони домовлялися про "під запис", проте керівництву установи не сподобалося запитання журналіста, і бесіда завершилася нападом на нього.

Твердження представників "Укрексімбанку" про те, що журналіст проекту "Схеми" Кирило Овсяний намагався незаконно заволодіти банківською таємницею, не відповідають дійсності, а керівництво державної фінансової установи заздалегідь погодилося на інтерв'ю "під запис". Про це у вівторок, 5 жовтня, у своєму Facebook написала журналістка, одна з авторів проекту Наталія Седлецька.

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Зокрема вона розкритикувала банк за те, що, коментуючи інцидент, який стався під час інтерв'ю, представники установи не згадали напад на журналіста під час виконання ним робочих обов'язків.

"Про сам напад — ні слова. Навпаки, кажуть — "журналіст із оператором без всякої перешкоди покинули приміщення банку". Про те, що співробітники банку за наказом голови правління видалили відео (записане під час інтерв'ю) з флешок із наших камер — теж ні слова. Ба більше, ще й звинуватили журналіста Кирила Овсяного в "протиправному заволодінні інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею)", і кажуть, що поскаржаться на нього в міліцію", — пише Седлецька.

За словами журналістки, робота над розслідуванням "Схем", для якого й записувалося інтерв'ю, після інциденту йде "в прискореному темпі" і цей матеріал стане "найкращою відповіддю на ці безпідставні звинувачення".

Також авторка "Схем" спростувала інформацію, поширену державним банком, про те, що спілкування для отримання журналістом матеріалу відбувалося в режимі off the record (не під запис). Журналістка пояснила, що в цьому режимі розмова відбувається, коли обидві сторони погоджуються на такий формат.

"Коли редакція письмово просить інтерв'ю за три тижні до ефіру, а потім у певний день і час приходить журналіст і оператор з двома камерами — це розмова ON the record. І навіть якщо питання не подобається спікеру (в цьому випадку топменеджеру державного (!) банку) — це НЕ означає, що журналісти повинні негайно припинити запис", — заявила Седлецька.

Також вона написала, що, коли журналіст не отримав відповідей на запитання по суті розслідування, які стосуються роботи банку, він продовжив їх ставити, а оператор продовжував зйомку.

"Побачивши, наскільки агресивно налаштований спікер і його представник, знімальна група була зобов'язана продовжувати запис, щоб зафіксувати реакцію публічних осіб щодо розслідування. Мої колеги спрацювали професійно, чітко виконуючи посадові інструкції. Навіть при цьому наражаючись на небезпеку — бо оператора в кінці кінців фізично повалили, скрутили та силою відібрали флешку, яку він намагався врятувати", — додала журналістка.

Напад на журналістів — передісторія

Нагадаємо, інцидент стався в понеділок, 4 жовтня. За словами авторів проекту "Схеми", журналіст Кирило Овсяний поставив голові правління "Укрексімбанку" Юрію Мецгеру запитання, після якого той наказав охороні прибрати камери та дістати з них касети. У результаті, як стверджують журналісти, співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, забрали в нього дві камери та карти із записом інтерв'ю, які після цього були відформатовані.

У свою чергу банк стверджує, що журналіст Кирило Овсяний поставив низку питань щодо діяльності клієнтів установи, у відповідь на що пресслужба "Укрексімбанку" була змушена перервати інтерв'ю, оскільки запитувана інформація є банківською таємницею. Після цього, за словами представників установи, інтерв'ю з Мецгером проходило в режимі off the record, після чого "журналіст з оператором без всякої перешкоди покинули приміщення банку ... з усією технікою". Також банк повідомив, що він розглядає можливість звернення до правоохоронців і регуляторів для перевірки дій Кирила Овсяного.