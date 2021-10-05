"Первые сутки не верила и ждала его звонка", - вдова погибшего в Чернигове копа (видео)

Девушка поблагодарила всех тех, кто предлагал помощь. По ее словам, в Чернигове многие были готовы на время приютить детей погибшего полицейского.

Вдова убитого сотрудника полиции из Чернигова Артура Ерохина — Вероника Ерохина — записала видеообращение, в котором поблагодарила небезразличных людей за то, что те предлагали оказать ей помощь в непростой ситуации.

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"Я хочу сказать слова благодарности всем людям, которые меня окружают, окружали моего мужа. Вы самые лучшие, чистые, искренние, преданные верные. Даже никогда не могла подумать, что вокруг столько хороших людей. Родные, близкие люди, кумовья. Я прочитала почти все сообщения, мне так было проще справляться с этой болью. И сейчас проще, когда кто-то пишет. Мне от этого легче", — сказала девушка.

По словам Вероники, ей было трудно поверить в то, что "вокруг столько хороших людей". Она рассказала, что очень многие, даже незнакомые, были готовы на время приютить детей, чей отец погиб ночью 2 октября.

"Телефон из рук не выпускала. На меня ругались родные. Они думали, что я лезу смотреть видео, искать информацию. Нет, я никогда его не посмотрю, никогда не буду ничего выискивать. Пусть этим занимаются другие люди. Телефон держала, потому что первые сутки я ждала его звонка. Я не верила. Это будто происходило не со мной. Но уже потом, когда пришла в себя, просто листала, читала и это было как успокоение", — отметила вдова мужчины.

Напомним, что ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей совершила нападение на полицейских, один из которых погиб. Во время инцидента оба правоохранителя находились в отпуске и носили гражданскую одежду. Полиция открыла уголовное производство об умышленном убийстве и задержала шестерых парней, которые могли быть причастны к нападению.

Позже стало известно, что четверых подростков отправили в СИЗО. По предварительной версии следствия, четверо молодых людей, возраст которых составляет 16, 17 и 18 лет, нанесли одному полицейскому более 20 ударов в голову, от которых он скончался на месте