Суд отправил в СИЗО всех четырех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

По версии следствия, местные жители возрастом от 16 до 18 лет нанесли правоохранителю более 20 ударов по голове, в результате чего тот скончался на месте.

В понедельник, 4 октября, Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым в убийстве полицейского в виде содержания под стражей на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

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Действия четырех человек правоохранители квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела — 32-летнему мужчине, который, по версии следствия, ограбил находящегося без сознания правоохранителя. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 186 (ограбление, соединенное с насилием, или совершенное по предварительному сговору группой лиц). Согласно этой статье, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

По предварительной версии следствия, четверо молодых людей, возраст которых составляет 16, 17 и 18 лет, нанесли одному полицейскому более 20 ударов в голову, от которых он скончался на месте. Также они, как утверждают правоохранители, избили второго полицейского, а пока тот находился в бессознательном состоянии, 32-летний черниговец унес его сумку. В результате пострадавшего госпитализировали.

Расследование в этом деле продолжается.

Напомним, инцидент произошел около 01:00 2 октября на улице Независимости в Чернигове. Полицейские на тот момент находились в отпуске и не носили служебную форму. Между ними и группой молодых людей возник конфликт в супермаркете, который завершился убийством одного полицейского и ранением второго. Правоохранители задержали шестерых человек, которые, по предварительным данным, могут быть причастны к нападению. На следующий день следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве четырем местным жителям, которые наносили удары.

Напомним, недавно в Ровно мужчина набросился на полицейских охраны, которые задержали его пьяного друга после избиения человека.

Также Фокус писал о том, как житель Херсонской области, страдающий психическими заболеваниями, убил полицейского ножом.