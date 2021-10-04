Суд відправив у СІЗО всіх чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

За версією слідства, місцеві жителі віком від 16 до 18 років завдали правоохоронцю понад 20 ударів по голові, у результаті чого той помер на місці.

У понеділок, 4 жовтня, Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід всім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

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Дії чотирьох чоловіків правоохоронці кваліфікували за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Такий же запобіжний захід обрали ще одному фігуранту справи — 32-річному чоловікові, який, за версією слідства, пограбував правоохоронця без свідомості. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 186 (пограбування, поєднане з насильством, або вчинене за попередньою змовою групою осіб). Згідно з цією статтею, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За попередньою версією слідства, четверо молодих людей, вік яких становить 16, 17 і 18 років, завдали одному поліцейському понад 20 ударів у голову, від яких він помер на місці. Також вони, як стверджують правоохоронці, побили другого поліцейського, а поки той перебував у непритомному стані, 32-річний чернігівець забрав його сумку. У результаті потерпілого госпіталізували.

Розслідування в цій справі триває.

Нагадаємо, інцидент стався близько 01:00 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові. Поліцейські на той момент перебували у відпустці і не носили службову форму. Між ними і групою молодих людей виник конфлікт у супермаркеті, який завершився вбивством одного поліцейського і пораненням другого. Правоохоронці затримали шістьох осіб, які, за попередніми даними, можуть бути причетні до нападу. Наступного дня слідчі повідомили про підозру в умисному вбивстві чотирьом місцевим жителям, які завдавали удари.

Нагадаємо, нещодавно в Рівному чоловік накинувся на поліцейських охорони, які затримали його п'яного друга після побиття людини.

Також Фокус писав про те, як житель Херсонської області, із психічним розладом, убив поліцейського ножем.