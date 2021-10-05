"Першу добу не вірила та чекала його дзвінка", — вдова загиблого в Чернігові копа (відео)

Дівчина подякувала всім тим, хто пропонував допомогу. За її словами, у Чернігові багато хто був готовий на час дати притулок дітям загиблого поліцейського.

Вдова вбитого співробітника поліції з Чернігова Артура Єрохіна — Вероніка Єрохіна — записала відеозвернення, у якому подякувала небайдужим людям за те, що ті пропонували надати їй допомогу в непростій ситуації.

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"Я хочу сказати слова подяки всім людям, які мене оточують, оточували мого чоловіка. Ви найкращі, чисті, щирі, віддані, вірні. Навіть ніколи не могла подумати, що навколо стільки хороших людей. Рідні, близькі люди, куми. Я прочитала майже всі повідомлення, мені так було простіше справлятися з цим болем. І зараз простіше, коли хтось пише. Мені від цього легше", — сказала дівчина.

За словами Вероніки, їй було важко повірити в те, що "навколо стільки хороших людей". Вона розповіла, що дуже багато людей, навіть незнайомців, були готові на час дати притулок дітям, чий батько загинув уночі 2 жовтня.

"Телефон із рук не випускала. На мене лаялися рідні. Вони думали, що я лізу дивитися відео, шукати інформацію. Ні, я ніколи його не подивлюсь, ніколи не буду нічого вишукувати. Нехай цим займаються інші люди. Телефон тримала, тому що першу добу я чекала його дзвінок. Я не вірила. Це ніби відбувалося не зі мною. Але вже потім, коли прийшла до тями, просто гортала, читала, і це було як заспокоєння", — зазначила вдова чоловіка.

Нагадаємо, що вночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей напала на поліцейських, один із яких загинув. Під час інциденту обидва правоохоронці перебували у відпустці та носили цивільний одяг. Поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство та затримала шістьох хлопців, які могли бути причетні до нападу.

Пізніше стало відомо, що четверо підлітків відправили в СІЗО. За попередньою версією слідства, четверо молодих людей, вік яких становить 16, 17 і 18 років, завдали одному поліцейському більше 20 ударів у голову, від яких він помер на місці.