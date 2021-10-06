В "оранжевой" зоне карантина оказались 11 областей: список и показатели

В семи регионах превышен уровень госпитализации

По состоянию на 6 октября в "оранжевую" карантина попали 11 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Речь идет о таких регионах, как Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 315 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 210 на 100 тыс. населения.

Больше всего коронавирус поразил Черновицкую область — там показатель 674 на 100 тыс. населения. Высокий коэффициент в Луганской области — 663, Харьковской — 465, и Запорожской — 409.

В Запорожской и Донецкой областях, по состоянию на 5 октября, превышен показатель загруженности коек (65,6% и 67,1% соответственно при установленном показателе 65%).

Уровень госпитализации превышен в 7 регионах: Днепропетровской области — 61,2 на 100 тыс. населения, при определенном показателе 60 на 100 тыс., Донецкой — 61,6, Житомирской — 63,2, Запорожской — 67,7, Харьковской — 76, 6, Херсонской — 70,9, Черновицкой областях — 69,2.

Напомним, в "красной" зоне карантина могут скоро оказаться Львовская и Харьковская области. В таком случае в регионах будут контролировать вакцинацию или отсутствие болезни у посетителей и сотрудников заведений.

Заговорили также о возможном ужесточении карантина в Киеве. В КГГА уже провели подготовку к этому.