У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 11 областей: список і показники

У семи регіонах перевищений рівень госпіталізації.

Станом на 6 жовтня в "помаранчеву" карантину потрапили 11 областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Йдеться про такі регіони, як Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Рівень захворюваності COVID-19, при певному показнику 75 на 100 тис. населення, у країні становить 315 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності — 210 на 100 тис. населення.

Найбільше коронавірус уразив Чернівецьку область — там показник 674 на 100 тис. населення. Високий коефіцієнт у Луганській області — 663, Харківській — 465, і Запорізькій — 409.

У Запорізькій і Донецькій областях, станом на 5 жовтня, перевищений показник завантаженості ліжок (65,6% і 67,1% відповідно при встановленому показнику 65%).

Рівень госпіталізації перевищений в 7 регіонах: Дніпропетровській області — 61,2 на 100 тис. населення, при певному показнику 60 на 100 тис., Донецькій — 61,6, Житомирській — 63,2, Запорізькій — 67,7, Харківській — 76, 6, Херсонській — 70,9, Чернівецькій областях — 69,2.

Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину можуть скоро опинитися Львівська і Харківська області. У такому випадку в регіонах контролюватимуть вакцинацію або відсутність хвороби у відвідувачів і співробітників закладів.

Заговорили також про можливе посилення карантину в Києві. У КМДА вже провели підготовку до цього.