У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 11 областей: список і показники
У семи регіонах перевищений рівень госпіталізації.
Станом на 6 жовтня в "помаранчеву" карантину потрапили 11 областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Йдеться про такі регіони, як Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.
Рівень захворюваності COVID-19, при певному показнику 75 на 100 тис. населення, у країні становить 315 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності — 210 на 100 тис. населення.
Найбільше коронавірус уразив Чернівецьку область — там показник 674 на 100 тис. населення. Високий коефіцієнт у Луганській області — 663, Харківській — 465, і Запорізькій — 409.
У Запорізькій і Донецькій областях, станом на 5 жовтня, перевищений показник завантаженості ліжок (65,6% і 67,1% відповідно при встановленому показнику 65%).
Рівень госпіталізації перевищений в 7 регіонах: Дніпропетровській області — 61,2 на 100 тис. населення, при певному показнику 60 на 100 тис., Донецькій — 61,6, Житомирській — 63,2, Запорізькій — 67,7, Харківській — 76, 6, Херсонській — 70,9, Чернівецькій областях — 69,2.
Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину можуть скоро опинитися Львівська і Харківська області. У такому випадку в регіонах контролюватимуть вакцинацію або відсутність хвороби у відвідувачів і співробітників закладів.
Заговорили також про можливе посилення карантину в Києві. У КМДА вже провели підготовку до цього.