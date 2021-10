Открытие офиса продаж The Resort residential complex

4 октября состоялась серия ужинов в небе, посвященная открытию офиса продаж жилого комплекса The Resort. Во время мероприятия на высоте 50-ти метров гости наслаждались блюдами от лучших столичных шефов и видом на будущий инновационный квартал

Команда проекта Dinner in the sky, который успешно работает в нескольких мировых столицах, поднимала платформу с гостями на уровень 13-го этажа. Именно на этой высоте для жильцов премиального комплекса The Resort будет располагаться просторный Sky-lounge с видовой террасой и винной комнатой, интерактивная игровая зона для детей разных возрастов, оборудованный конференц-зал для бизнес-встреч и творческого уединения.

Ведущая вечера Василиса Фролова рассказывала про особенности комплекса, среди которых: уникальный фитнес-зал с просторной SPA-зоной и 25-ти метровым подогреваемым бассейном, панорамные лифты, система центрального отопления и кондиционирования, ароматизация здания, встроенная система безопасности и управления "умный дом", парковочные места для каждой квартиры, панорамные окна и потолки до 3,9 метров, консьерж-сервис, а также вся инфраструктура для комфортной жизни, работы и отдыха.

За архитектурное проектирование и дизайн-проекты отвечали лучшие мировые студии: Saar Zafrir – из Амстердама, Ami Moor – из Тель-Авива и киевское бюро BIP-PM во главе с архитектором Виктором Каменевым.

CEO и партнер THE RESORT DEVELOPMENT Арие Шварц лично встречал гостей и разделял с ними эмоции от полета. За настроение гостей также отвечали диджей Speedy и кавер-группа Monkey Juice, а угощали рестораны "Стейкхаус", "Хлебный", "Редкая птица" и Agatha.

В этот вечер мероприятие посетили Вагиф Алиев, Лилия Подкопаева, Валерия Гузема, Владимир Ярославский, Маша Фокина, Марыся Горобец, Алла Барановская, Алиса Илиева, Арина Любителева, Фаина Тадеева, Евгений Качалов и Анна Селюкова, Светлана Тарабарова, Таня Парфильева и другие.

