Можно забыть о коммуналке. Появились дома, которые сами генерируют электричество (фото)

Автономные дома с собственной системой генерации электроэнергии становятся все популярнее в Шотландии после успешной реализации этого проекта в некоторых регионах Англии, Германии и Новой Зеландии.

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Инженеры разработали инновационные дома с полностью автономной системой электроснабжения: тепловой помпой, аккумулятором и солнечными панелями. В течение первых 10 лет пользования владельцы таких помещений смогут полностью отказаться от счетов за электроэнергию. Об этом пишет издание Daily Record.

Автономные дома с собственной системой генерации электроэнергии становятся все популярнее в Шотландии после успешной реализации проекта в некоторых регионах Англии, Германии и Новой Зеландии. Основная цель — принести пользу 100 тысячам домохозяйств до 2030 года.

Забыть о счетах

Внедрение инноваций стало возможным после введения местным правительством общего стандарта отопления для новостроек, который вступил в силу с апреля прошлого года. Согласно документу, все новые дома нужно возводить с современными отопительными системами.

Майкл Джарвис, директор компании Mast Architects, рассказал, что эти проекты не только сократят расходы на энергию, но и могут свести их на нет, тем самым помогая улучшить качество жизни людей.

Автономные дома с собственной системой генерации электроэнергии становятся все популярнее в Шотландии Фото: Homes For Scotland

Директор программы "Нулевые счета" в Шотландии Джим Беннетт также возлагает большие надежды на разработку.

"С принятием нового закона о тепловом стандарте для новостроек самое время внедрять "Нулевые счета" в Шотландии. Это возможность обеспечить местных жителей "зеленой энергетикой", что является основой стабильности и перспектив развития в жизни", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что бизнесмен-миллионер Дон Ваккаро приобрел роскошный дом на элитном острове Нантакет, что в Массачусетсе (США), по цене в $200 тысяч долларов. Уже через полгода после этого местные чиновники объявили жилье непригодным и распорядились снести его из-за эрозии береговой линии.

А вот домовладелец из Китая, которого зовут Хуан Пин, отказался переезжать из-за строительства новой автомагистрали и позволил рабочим прокладывать дорогу вокруг частной собственности. Мужчину, которого называют "самым дерзким в мире", не убедил даже значительный компенсационный пакет и возможность выбора нового места жительства.