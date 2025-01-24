Можна забути про комуналку. З'явились будинки, які самі генерують електрику (фото)

Автономні будинки з власною системою генерації електроенергії стають все популярнішими у Шотландії після успішного впровадження в деяких регіонах Англії, Німеччини та Нової Зеландії.

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Інженери розробили інноваційні будинки з повністю автономною системою електропостачання: тепловою помпою, акумулятором та сонячними панелями. Упродовж перших 10 років користування власники таких помешкань зможуть повністю відмовитися від рахунків за електроенергію. Про це пише видання Daily Record.

Автономні будинки з власною системою генерації електроенергії стають все популярнішими у Шотландії після успішного впровадження в деяких регіонах Англії, Німеччини та Нової Зеландії. Основна мета цього проєкту — принести користь 100 тисячам домогосподарств до 2030 року.

Забутися про рахунки

Впровадження інновацій стало можливим після запровадження місцевим урядом загального стандарту опалення для новобудов, який набрав чинності з квітня минулого року. Згідно з документом, усі нові будинки потрібно зводити з сучасними опалювальними системами.

Майкл Джарвіс, директор компанії Mast Architects, розповів, що ці проєкти не лише скоротять витрати на енергію, але й можуть звести їх нанівець, тим самим допомагаючи покращити якість життя людей.

Автономні будинки з власною системою генерації електроенергії стають все популярнішими у Шотландії Фото: Homes For Scotland

Директор програми "Нульові рахунки" в Шотландії Джим Беннетт також покладає великі надії на розробку.

"З прийняттям нового закону про тепловий стандарт для новобудов саме час впроваджувати "Нульові рахунки" у Шотландії. Це можливість забезпечити місцевих мешканців "зеленою енергетикою", що є основою стабільності та перспектив розвитку в житті", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що бізнесмен-мільйонер Дон Ваккаро придбав розкішний будинок на елітному острові Нантакет, що в Массачусетсі (США), за ціною у $200 тисяч доларів. Уже через пів року після цього місцеві чиновники оголосили житло непридатним і розпорядились знести його через ерозію берегової лінії.

А от домовласник з Китаю, якого звуть Хуан Пін, відмовився переїжджати через будівництво нової автомагістралі й дозволив робітникам прокладати дорогу навколо приватної власності. Чоловіка, якого називають "найзухвалішим у світі", не переконав навіть значний компенсаційний пакет і можливість вибору нового місця проживання.