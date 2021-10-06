Нападение на журналистов "Схем": прокуратура собирается вручить подозрения

По данным силовиков, подозрение должны будут вручить двум лицам, которых подозревают в нарушении нескольких статей УК Украины.

Двум лицам, причастным к нападению на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера собираются вручить подозрения. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Эспрессо".

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"В настоящее время планируется вручение двух подозрений двум лицам. Я сообщу об уже осуществленных процессуальных решениях как только это произойдет", — заявила представитель прокуратуры.

Отмечается, что 6 октября в ЕРДР добавили дополнительную квалификацию из-за противоправных действий, связанных с использованием служебного положения.

Сейчас уголовное производство расследуется по части 1, 3 статьи 171 Уголовного кодекса Украины.

Часть 1 статьи 171 УК предусматривает, в частности, ответственность за незаконное изъятие зафиксированных работниками СМИ данных, на что жаловалась съемочная группа "Схем".

В части 3 ст. 171 УК речь идет о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, используя служебное положение.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время записи интервью в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Чиновник поручил подчиненным изъять записи камер после неудобного вопроса журналиста, в результате чего к оператору применили физическое насилие.

После нападения на журналистов Мецгер подал в отставку с должности главы правления государственного банка.