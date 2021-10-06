Напад на журналістів "Схем": прокуратура збирається вручити підозри

За даними силовиків, підозру повинні будуть вручити двом особам, яких підозрюють у порушенні кількох статей КК України.

Двом особам, причетним до нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови Укрексімбанку Євгена Мецгера збираються вручити підозри. Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає "Еспресо".

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"Наразі планується вручення двох підозр двом особам. Я повідомлю про вже здійснені процесуальні рішення, як тільки це станеться", — заявила представниця прокуратури.

Зазначається, що 6 жовтня в ЄРДР додали додаткову кваліфікацію через протиправні дії, пов'язані з використанням службового становища.

Наразі кримінальне провадження розслідується за частиною 1, 3 статті 171 Кримінального кодексу України.

Частина 1 статті 171 КК передбачає, зокрема, відповідальність за незаконне вилучення зафіксованих працівниками ЗМІ даних, на що скаржилася знімальна група "Схем".

У частині 3 ст. 171 КК йдеться про перешкоджання професійній діяльності журналістів з використанням свого службового становища.

Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" напали під час запису інтерв'ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера. Чиновник доручив підлеглим вилучити записи камер після незручного запитання журналіста, у результаті чого до оператора застосували фізичне насильство.

Після нападу на журналістів Мецгер подав у відставку з посади голови правління державного банку.