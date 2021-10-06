"Нет на рабочем месте": руководству "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрение (видео)

Сообщения о подозрении правоохранители оставили администрации "Укрэксимбанка". Последняя "не в курсе", почему глава правления Мецгер и еще один потенциальный подозреваемый отсутствуют.

Главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру и еще одному сотруднику банка (вероятно, речь идет о директоре по безопасности Игоре Тельбизове) не смогли вручить подозрение в препятствовании деятельности журналистов, поскольку их не обнаружили на рабочем месте. Об этом, как сообщает "Сегодня", заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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"Когда сотрудники Национальной полиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили о том, что одно лицо (из тех, кому должны были вручить подозрение, — Фокус), другое написало заявление об увольнении. Несмотря на это, они не являются на этот момент уволенными и должны пребывать на рабочем месте", — заявила Максимец.

Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что, по словам администрации банка, вышеупомянутых лиц на рабочем месте нет, почему — неизвестно. Потому пока что процесс вручения подозрений продолжается.

"Сообщения о подозрении на этот момент оставлены администрации банка вместе с повестками для вызова в орган дознания для проведения процессуальных и следственных действий, и также проводятся мероприятия для установки их местонахождения", — заявили в прокуратуре.

В то же время "24 канал" сообщает о том, что как раз перед визитом правоохранителей один из тех, кому должны были вручить подозрение, покинул здание банка через черный ход, сославшись на плохое самочувствие.

Как сообщалось ранее, председатель правления банка "Укрэксимбанк" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время проведения следственных действий Нацполиции. Этому предшествовало то, что в его кабинете напали на съемочную группу программы "Схемы". Начало конфликта спровоцировал вопрос журналиста.