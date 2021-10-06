"Немає на робочому місці": керівництву "Укрексімбанку" не змогли вручити підозру (відео)

Повідомлення про підозру правоохоронці залишили адміністрації "Укрексімбанку". Остання "не в курсі", чому глава правління Мецгер і ще один потенційний підозрюваний відсутні.

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру та ще одному співробітнику банку (ймовірно, йдеться про директора з безпеки Ігоря Тельбізова) не змогли вручити підозру в перешкоджанні діяльності журналістів, оскільки їх не виявили на робочому місці. Про це, як повідомляє "Сегодня", заявила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Коли співробітники Національної поліції та прокуратури зв'язалися з адміністрацією банку, їм повідомили про те, що одна особа (з тих, кому повинні були вручити підозру, — Фокус) склала повноваження, інша написала заяву про звільнення. Не дивлячись на це, вони не є на цей момент звільненими та повинні перебувати на робочому місці", — заявила Максимець.

Прессекретарка прокуратури зазначила, що, за словами адміністрації банку, вищезазначених осіб на робочому місці немає, чому — невідомо. Тому поки що процес вручення підозр триває.

"Повідомлення про підозру наразі залишені адміністрації банку разом із повістками для виклику до органу дізнання для проведення процесуальних і слідчих дій, і також проводяться заходи для встановлення їхнього місцезнаходження", — заявили в прокуратурі.

У той же час "24 канал" повідомляє про те, що якраз перед візитом правоохоронців один із тих, кому повинні були вручити підозру, покинув будівлю банку через чорний хід, пославшись на погане самопочуття.

Як повідомлялося раніше, голова правління банку "Укрексімбанк" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час проведення слідчих дій Нацполіції. Цьому передувало те, що в його кабінеті напали на знімальну групу програми "Схеми". Початок конфлікту спровокувало запитання журналіста.