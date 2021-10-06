В Киеве проходит церемония памяти жертв Бабьего Яра (фото, видео)

Журналистам запретили снимать открытие объекта с участием Владимира Зеленского, а на территорию комплекса пускают только по спецпропускам.

6 октября в Киеве началась церемония памяти жертв, которые погибли 80 лет назад в Бабьем Яру. Прямую трансляцию ведет Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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По данным журналистов, в официальной церемонии возьмут участие глава государства Владимир Зеленский, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.

В ходе мероприятия состоится открытие мемориального объекта "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович, приуроченного к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

[ + – ] Церемония памяти жертв Бабьего Яра

Владимир Зеленский должен приехать на официальную церемонию к 19:00, однако, как сообщает Pavlovsky News, силовики уже перекрыли все подходы к памятнику "Меноры" и пропускают на мероприятие только по специальным пропускам.

Во время церемонии памяти жертв, погибших 80 лет назад в Бабьем Яру, проходит концерт с участием немецкого Государственного симфонического оркестра, виолончелиста Михаила Майского и трио Владимира Тарасова.

В 21:00 состоится официальный прием с участием глав государств.

По данным издания Апостроф, журналистов не пускают на церемонию открытия объекта "Хрустальная стена плача", на которой должен присутствовать президент Владимир Зеленский.

Корреспонденты смогли получить аккредитацию на мероприятие, однако правоохранители отказываются их пускать. Взамен, журналистам предложили снимать на камеру трансляцию церемонии, которую вывели на отдельные экраны.

"Организаторы в категорической форме запретили аккредитованным работникам СМИ проводить съемку открытия "Стены плача". Единственная возможность снимать — фотографировать через стекло проход Зеленского. Самого мероприятия не будет видно", — рассказал один из корреспондентов "Апострофа", которого не допустили к мероприятию.

[ + – ] Официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра в Киеве [ + – ] Официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что в сети опубликовали имена преступников, которые участвовали в расстрелах в Бабьем яру. Имена 159 убийц, участвовавших в массовых расстрелах в 1941 году, были опубликованы Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Также Фокус рассказывал, что СБУ рассекретила архивы Бабьего Яра. Архив спецслужбы обнародовал воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, которая жила неподалеку от места массового расстрела евреев.