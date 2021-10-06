У Києві проходить церемонія пам'яті жертв Бабиного Яру (фото, відео)

Журналістам заборонили знімати відкриття об'єкта за участю Володимира Зеленського, а на територію комплексу пускають тільки за спецперепустками.

6 жовтня в Києві почалася церемонія пам'яті жертв, які загинули 80 років тому в Бабиному Яру. Пряму трансляцію веде Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

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За даними журналістів, в офіційній церемонії візьмуть участь глава держави Володимир Зеленський, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ і президент Албанії Ілір Мета.

У ході заходу відбудеться відкриття меморіального об'єкта "Кришталева стіна плачу" художниці Марини Абрамович, приуроченого до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

[ + – ] Церемонія пам'яті жертв Бабиного Яру

Володимир Зеленський повинен приїхати на офіційну церемонію о 19:00, проте, як повідомляє Pavlovsky News, силовики вже перекрили всі підходи до пам'ятника "Менори" і пропускають на захід тільки за спеціальними перепустками.

Під час церемонії пам'яті жертв, загиблих 80 років тому в Бабиному Яру, проходить концерт за участю німецького Державного симфонічного оркестру, віолончеліста Михайла Майського і тріо Володимира Тарасова.

О 21:00 відбудеться офіційний прийом за участю глав держав.

За даними видання Апостроф, журналістів не пускають на церемонію відкриття об'єкта "Кришталева стіна плачу", на якій повинен бути присутнім президент Володимир Зеленський.

Кореспонденти змогли отримати акредитацію на захід, однак, правоохоронці відмовляються їх пускати. Натомість, журналістам запропонували знімати на камеру трансляцію церемонії, яку вивели на окремі екрани.

"Організатори в категоричній формі заборонили акредитованим працівникам ЗМІ проводити зйомку відкриття "Стіни плачу". Єдина можливість знімати — фотографувати через скло прохід Зеленського. Самого заходу не буде видно", — розповів один з кореспондентів "Апострофа", якого не допустили до заходу.

[ + – ] Офіційна церемонія пам'яті жертв Бабиного Яру в Києві [ + – ] Офіційна церемонія пам'яті жертв Бабиного Яру в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що в мережі опублікували імена злочинців, які брали участь у розстрілах у Бабиному яру. Імена 159 убивць, які брали участь у масових розстрілах у 1941 році, були опубліковані Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Також Фокус розповідав, що СБУ розсекретила архіви Бабиного Яру. Архів спецслужби оприлюднив спогади киянки Надії Горбачової, яка жила неподалік від місця масового розстрілу євреїв.