Полиция Киевской области нашла троих школьников-беглецов (фото)

Детей нашли в кукурузном поле через 17 часов после исчезновения.

Вчера, 6 октября, в Обуховском районе Киевской области трое 12-летних мальчишек около 11:00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении. В полицию сообщили об их исчезновении около 17 часов, написал глава Нацполиции области Андрей Небытов.

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Нашли беглецов в 04:45 в кукурузном поле, где они они даже сделали тайник.

Полиция установила, что мальчики планировали побег заранее и нарисовали импровизированный план.

На розыск пропавших были направлены полицейские Кагарлыка и Обухова, бойцы КОРДа и охотники с тепловизорами (для поисков ночью).

Напомним, группе волонтеров 15 августа удалось найти 6-летнего мальчика, который потерялся во время подъема на гору Говерла.

19 августа на Закарпатье нашли четверых малолетних детей, заблудившихся в лесу.