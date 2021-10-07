Полиция Киевской области нашла троих школьников-беглецов (фото)
Детей нашли в кукурузном поле через 17 часов после исчезновения.
Вчера, 6 октября, в Обуховском районе Киевской области трое 12-летних мальчишек около 11:00 самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местонахождении. В полицию сообщили об их исчезновении около 17 часов, написал глава Нацполиции области Андрей Небытов.
Нашли беглецов в 04:45 в кукурузном поле, где они они даже сделали тайник.
Полиция установила, что мальчики планировали побег заранее и нарисовали импровизированный план.
На розыск пропавших были направлены полицейские Кагарлыка и Обухова, бойцы КОРДа и охотники с тепловизорами (для поисков ночью).
Напомним, группе волонтеров 15 августа удалось найти 6-летнего мальчика, который потерялся во время подъема на гору Говерла.
19 августа на Закарпатье нашли четверых малолетних детей, заблудившихся в лесу.