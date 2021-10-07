Поліція Київської області знайшла трьох школярів-утікачів (фото)

Дітей знайшли в кукурудзяному полі через 17 годин після зникнення.

Учора, 6 жовтня, в Обухівському районі Київської області троє 12-річних хлопчаків близько 11:00 самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцезнаходження. У поліцію повідомили про їхнє зникнення близько 17 години, написав глава Нацполіціі області Андрій Нєбитов.

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Знайшли втікачів о 04:45 у кукурудзяному полі, де вони вони навіть зробили схованку.

Поліція встановила, що хлопчики планували втечу заздалегідь і намалювали імпровізований план.

На розшук зниклих були спрямовані поліцейські Кагарлика й Обухова, бійці КОРДу та мисливці з тепловізорами (для пошуків уночі).

Нагадаємо, групі волонтерів 15 серпня вдалося знайти 6-річного хлопчика, який загубився під час підйому на гору Говерла.

19 серпня на Закарпатті знайшли чотирьох малолітніх дітей, які заблукали в лісі.