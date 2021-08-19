На Закарпатті знайшли дітей, які заблукали в лісі (фото)

За словами міністра, діти провели в лісі всю ніч, проте цілі і неушкоджені, хоча сильно налякані.

Діти, які зникли в Ужгородському районі Закарпатської області, знайдені переляканими, але живими і здоровими, повідомив у Facebook глава МВС Денис Монастирський.

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За словами міністра, Коля, Люда, Маша і Данієла провели в лісі всю ніч, проте цілі й неушкоджені, хоча сильно налякані.

Монастирський подякував усім поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям і волонтерам, які брали участь у пошуках дітей, і зазначив, що операція з пошуку зниклих — "справжня командна робота".

При цьому, пише Монастирський, ключову роль у пошуках зіграло одночасне залучення до них багатьох людей і використання техніки.

[ + – ] Знайдені діти

Глава МВС звернувся до батьків із закликом не залишати без нагляду своїх малолітніх дітей.

"Не завжди це закінчується так добре, як зараз", — підсумував він.

Зазначимо, у повідомленнях Дениса Монастирського мова про трьох дівчаток і одного хлопчика.

Це випливає і з опису зниклих дітей.

"Микола — чорнявий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила — блондинка, худорлява. Одягнена в синє плаття і чобітки. Маша — блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку і чобітки. Данієла — світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню і чобітки", — писав міністр.

[ + – ] Повідомлення Монастирського

При цьому в поліції Закарпатської області повідомляли про розшук двох дівчаток і двох хлопчиків. При цьому, на прикріплених до повідомлення фотографіях — троє дітей: дві дівчинки й один хлопчик, а на фото, де діти знайдені і яке розмістив у Facebook Монастирський — їх четверо: дві дівчинки і два хлопчики.

[ + – ] Повідомлення закарпатської поліції [ + – ] Діти, яких шукали

Нагадаємо, ввечері, 18 серпня неподалік від села Порошково Ужгородського району зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю. Їхніми пошуками займалися майже 250 чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який зник при підйомі на гору Говерла.

Дитина заблукала під час підйому на Говерлу, до його пошуків залучали собак і десятки одиниць техніки, включаючи квадрокоптер.