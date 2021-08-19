На Закарпатье нашли детей, заблудившихся в лесу (фото)

По словам министра, дети провели в лесу всю ночь, однако целы и невредимы, хотя и сильно напуганы.

Дети, пропавшие в Ужгородском районе Закарпатской области, найдены перепуганными, но живыми и здоровыми, сообщил в Facebook глава МВД Денис Монастырский.

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По словам министра, Коля, Люда, Маша и Даниэла провели в лесу всю ночь, однако целы и невредимы, хотя и сильно напуганы.

Монастырский поблагодарил всем полицейских, спасателей, нацгвардейцев и волонтеров, участвовавших в поисках детей и отметил, что операция по поиску пропавших – "настоящая командная работа".

При этом, пишет Монастырский, ключевую роль в поисках сыграло одновременное привлечение к ним многих людей и использование техники.

[ + – ] Найденные дети

Глава МВД обратился к родителям с призывом не оставлять без присмотра своих малолетних детей.

"Не всегда это заканчивается так хорошо, как сейчас", – заключил он.

Отметим, в сообщениях Дениса Монастырского речь идет о трех девочках и одном мальчике.

Это следует и из описания примет пропавших детей.

"Николай – черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила – блондинка, худощавая. Одета в синее платье и сапожки. Маша – блондинка, худощавая. Одета в спортивку и сапожки. Даниела – светловолосая, худощавая. Одета в черное платье и сапожки", – писал министр.

[ + – ] Сообщение Монастырского

При этом в полиции Закарпатской области сообщали о розыске двух девочек и двух мальчиков. При этом, на прикрепленных к сообщению фотографиях – трое детей: две девочки и один мальчик, а на снимке, где дети найдены и которое разместил в Facebook Монастырский – их четверо: две девочки и два мальчика.

[ + – ] Сообщение закарпатской полиции [ + – ] Дети, которых искали

Напомним, вечером, 18 августа неподалеку от села Порошковое Ужгородского района исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Их поисками занимались почти 250 человек.

Ранее сообщалось, что в Карпатах нашли шестилетнего мальчика, исчезнувшего при подъеме на гору Говерла.

Ребенок заблудился во время подъема на Говерлу, к его поискам привлекали собак и десятки единиц техники, включая квадрокоптер.