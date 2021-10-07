"Хотел внимания": суд вынес приговор украинцу, угрожавшему подрывом Зеленскому

Осужденный утверждает, что из-за употребления противозаконных веществ страдает психическими расстройствами. Тем не менее силовики признали его вменяемым.

Суд города Ивано-Франковск вынес приговор уроженцу Житомира, который угрожал взрывом и покушением на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте Единого реестра судебных решений.

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Согласно решению суда, мужчина отправится в тюрьму на три года и один месяц.

Примечательно, что о покушении на главу государства мужчина сообщал два раза. После первого ложного сообщения о минировании, которое поступило от него 20 июля 2020 года, мужчина получил два года тюрьмы с годом испытательного срока. Второй раз он уже рассказал о подготовке к нападению на Зеленского в конце того же года. В суде он заявил, что хотел обратить внимание правоохранителей на охрану "первого лица", а также на ситуацию в Украине.

Мужчина также отметил, что употребляет психоактивные вещества, в результате чего страдает психическими расстройствами. В то же время на момент совершения преступления, по мнению правоохранителей, он был вменяемым.

Как сообщалось ранее, 22 сентября в Киевской области произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате водитель помощника президента получил три пулевых ранения.

В тот же день следствие назвало три вероятные причины покушения на Сергея Шефира: его государственная деятельность, давление на руководство страны и дестабилизация ситуации в Украине.