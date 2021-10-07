"Хотів уваги": суд виніс вирок українцю, який погрожував підривом Зеленському

Засуджений стверджує, що через вживання протизаконних речовин страждає психічними розладами. Проте силовики визнали його осудним.

Суд міста Івано-Франківськ виніс вирок уродженцю Житомира, який погрожував вибухом і замахом на президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

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Згідно з рішенням суду, чоловік відправиться у в'язницю на три роки й один місяць.

Варто зазначити, що про замах на главу держави чоловік повідомляв двічі. Після першого помилкового повідомлення про мінування, яке надійшло від нього 20 липня 2020 року, чоловік отримав два роки в'язниці з роком випробувального терміну. Вдруге він вже розповів про підготовку до нападу на Зеленського наприкінці того ж року. У суді він заявив, що хотів звернути увагу правоохоронців на охорону "першої особи", а також на ситуацію в Україні.

Чоловік також зазначив, що вживає психоактивні речовини, внаслідок чого страждає психічними розладами. У той же час на момент скоєння злочину, на думку правоохоронців, він був осудним.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня в Київській області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Унаслідок водій помічника президента отримав три кульові поранення.

У той же день слідство назвало три ймовірні причини замаху на Сергія Шефіра: його державна діяльність, тиск на керівництво країни і дестабілізація ситуації в Україні.