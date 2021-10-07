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Известный украинский актер сыграл в российском сериале (фото, видео)

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Салий, Россия, сериал
Фото: Скриншот | Украинский актер сыграл российского офицера для канала "НТВ"

Звезда проектов "Первые ласточки" и "Круты 1918" Виталий Салий предстал в роли российского офицера в сериале "Бухта глубокая".

Украинский актер театра и кино Виталий Салий сыграл роль офицера Военно-морского флота РФ в российском сериале "Бухта глубокая", который в апреле 2021 года вышел на телеканале "НТВ". Внимание на это обратила украинская педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой.

Согласно сюжету "Бухты глубокой", украинец в роли российского офицера вместе с другими военными расследует убийство их товарища.

Трейлер российского сериала "Бухта глубокая"

"Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хотя нормально платят? Не продешевил? (…) Прикольно)) Пока наши ребята в гребанных окопах сидят, пока враги заграбастали у нас украинские корабли, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного морячка…", — сказала Ницой.

Салий, Бухта глубокая
Начальные титры сериала "Бухта глубокая"

Известно, что Салий является актером Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу. За свою карьеру он успел сняться в сериалах "Леся+Рома", "Пацики", "Первые ласточки".

Помимо этого в его фильмографии есть фильм "Круты 1918", в котором идет речь о событиях зимы 1918 года, когда под Крутами произошел бой между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республиками и войсками Советской России. В этой ленте Салий снялся в роли Михаила Муравьева, командира отрядов Красной гвардии и организатора массовых убийств в Киеве.

Салий о Муравьеве

Согласно открытой информации, съемки российского сериала "Бухта глубокая" прошли в 2020 году на территории Мурманской и Ленинградской областей, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке.

В комментариях под постом Ницой пользователи Facebook преимущественно возмущались поступком украинского актера, а некоторые даже перешли к угрозам.

Салий
Салий
Салий
Салий
Салий
Салий
Салий
Салий
Салий
Салий

Напомним, ранее Ницой раскритиковала футболистов сборной Украины за то, что в их плейлисте к Евро-2020 не было ни одной украинской песни.

Ранее Фокус взял у писательницы интервью, в котором она высказала свое мнение касательно роли закона о государственном языке.