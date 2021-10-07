Известный украинский актер сыграл в российском сериале (фото, видео)

Звезда проектов "Первые ласточки" и "Круты 1918" Виталий Салий предстал в роли российского офицера в сериале "Бухта глубокая".

Украинский актер театра и кино Виталий Салий сыграл роль офицера Военно-морского флота РФ в российском сериале "Бухта глубокая", который в апреле 2021 года вышел на телеканале "НТВ". Внимание на это обратила украинская педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой.

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Согласно сюжету "Бухты глубокой", украинец в роли российского офицера вместе с другими военными расследует убийство их товарища.

[ + – ] Трейлер российского сериала "Бухта глубокая"

"Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хотя нормально платят? Не продешевил? (…) Прикольно)) Пока наши ребята в гребанных окопах сидят, пока враги заграбастали у нас украинские корабли, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного морячка…", — сказала Ницой.

[ + – ] Начальные титры сериала "Бухта глубокая"

Известно, что Салий является актером Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу. За свою карьеру он успел сняться в сериалах "Леся+Рома", "Пацики", "Первые ласточки".

Помимо этого в его фильмографии есть фильм "Круты 1918", в котором идет речь о событиях зимы 1918 года, когда под Крутами произошел бой между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республиками и войсками Советской России. В этой ленте Салий снялся в роли Михаила Муравьева, командира отрядов Красной гвардии и организатора массовых убийств в Киеве.

[ + – ] Салий о Муравьеве

Согласно открытой информации, съемки российского сериала "Бухта глубокая" прошли в 2020 году на территории Мурманской и Ленинградской областей, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке.

В комментариях под постом Ницой пользователи Facebook преимущественно возмущались поступком украинского актера, а некоторые даже перешли к угрозам.

Напомним, ранее Ницой раскритиковала футболистов сборной Украины за то, что в их плейлисте к Евро-2020 не было ни одной украинской песни.

Ранее Фокус взял у писательницы интервью, в котором она высказала свое мнение касательно роли закона о государственном языке.