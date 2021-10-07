RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Відомий український актор зіграв у російському серіалі (фото, відео)

1953
Салій, Росія, серіал
Фото: Скриншот | Український актор зіграв російського офіцера для каналу "НТВ"

Зірка проектів "Перші ластівки" та "Крути 1918" Віталій Салій постав у ролі російського офіцера в серіалі "Бухта глибока".

Український актор театру і кіно Віталій Салій зіграв роль офіцера Військово-морського флоту РФ у російському серіалі "Бухта глибока", який у квітні 2021 року вийшов на телеканалі "НТВ". Увагу на це звернула український педагог і член Національної спілки письменників Лариса Ніцой.

Згідно з сюжетом "Бухти глибокої", українець у ролі російського офіцера разом з іншими військовими розслідує вбивство їхнього товариша.

Трейлер російського серіалу "Бухта глибока"

"Ну що, Віталька Салій, український актор, погончики мокшанські не тиснуть? Хоча нормально платять? Не продешевив? (...) Прикольно)) Поки наші хлопці в довбаних окопах сидять, поки вороги загарбали у нас українські кораблі, український актор Салій грає в московському серіалі їхнього військового доблесного морячка... " — сказала Ніцой.

Салій, Бухта глибока
Початкові титри серіалу "Бухта глибока"

Відомо, що Салій є актором Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі. За свою кар'єру він встиг знятися в серіалах "Леся + Рома", "Пацики", "Перші ластівки".

Крім цього, у його фільмографії є фільм "Крути 1918", у якому йдеться про події зими 1918 року, коли під Крутами відбувся бій між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіками та військами Радянської Росії. У цій стрічці Салій знявся в ролі Михайла Муравйова, командира загонів Червоної гвардії й організатора масових вбивств у Києві.

Салій про Муравйова

Згідно з відкритою інформацією, зйомки російського серіалу "Бухта глибока" відбулися у 2020 році на території Мурманської та Ленінградської областей, а саме в Санкт-Петербурзі, Кронштадті та Сестрорєцьку.

У коментарях під постом Ніцой користувачі Facebook переважно обурювалися вчинком українського актора, а деякі навіть перейшли до погроз.

Нагадаємо, раніше Ніцой розкритикувала футболістів збірної України за те, що в їхньому плейлисті до Євро-2020 не було жодної української пісні.

Раніше Фокус взяв у письменниці інтерв'ю, в якому вона висловила свою думку щодо ролі закону про державну мову.