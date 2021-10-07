Відомий український актор зіграв у російському серіалі (фото, відео)

Зірка проектів "Перші ластівки" та "Крути 1918" Віталій Салій постав у ролі російського офіцера в серіалі "Бухта глибока".

Український актор театру і кіно Віталій Салій зіграв роль офіцера Військово-морського флоту РФ у російському серіалі "Бухта глибока", який у квітні 2021 року вийшов на телеканалі "НТВ". Увагу на це звернула український педагог і член Національної спілки письменників Лариса Ніцой.

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Згідно з сюжетом "Бухти глибокої", українець у ролі російського офіцера разом з іншими військовими розслідує вбивство їхнього товариша.

[ + – ] Трейлер російського серіалу "Бухта глибока"

"Ну що, Віталька Салій, український актор, погончики мокшанські не тиснуть? Хоча нормально платять? Не продешевив? (...) Прикольно)) Поки наші хлопці в довбаних окопах сидять, поки вороги загарбали у нас українські кораблі, український актор Салій грає в московському серіалі їхнього військового доблесного морячка... " — сказала Ніцой.

[ + – ] Початкові титри серіалу "Бухта глибока"

Відомо, що Салій є актором Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі. За свою кар'єру він встиг знятися в серіалах "Леся + Рома", "Пацики", "Перші ластівки".

Крім цього, у його фільмографії є фільм "Крути 1918", у якому йдеться про події зими 1918 року, коли під Крутами відбувся бій між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіками та військами Радянської Росії. У цій стрічці Салій знявся в ролі Михайла Муравйова, командира загонів Червоної гвардії й організатора масових вбивств у Києві.

[ + – ] Салій про Муравйова

Згідно з відкритою інформацією, зйомки російського серіалу "Бухта глибока" відбулися у 2020 році на території Мурманської та Ленінградської областей, а саме в Санкт-Петербурзі, Кронштадті та Сестрорєцьку.

У коментарях під постом Ніцой користувачі Facebook переважно обурювалися вчинком українського актора, а деякі навіть перейшли до погроз.

Нагадаємо, раніше Ніцой розкритикувала футболістів збірної України за те, що в їхньому плейлисті до Євро-2020 не було жодної української пісні.

Раніше Фокус взяв у письменниці інтерв'ю, в якому вона висловила свою думку щодо ролі закону про державну мову.