Адвокат украинских политзаключенных в РФ сообщил о пытках и рассказал об их состоянии (фото)

Адвокат утверждает, что в российских тюрьмах практически возрождается практика лагерных пыток и совершения убийств в период сталинского правления.

Российский адвокат Николай Полозов, занимающийся украинскими политзаключенными в России, а также в оккупированном Крыму, сообщил об условиях содержания заключенных в российских тюрьмах.

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Полозов — известный российский адвокат и правозащитник, который занимался делом Pussy Riot и был вторым адвокатом Надежды Савченко в 2014-2015 годах. Сейчас активно представляет интересы крымскотатарских политзаключенных.

По словам адвоката, условия для заключенных стали гораздо хуже за последний месяц, особенно для пожилых, и людей с инвалидностью.

В своем посте Полозов сослался на основателя проекта "Gulagu.net" Владимира Осечкина, который обнародовал данные из крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток в России.

"Многие видели чудовищные кадры истязаний и пыток, происходящих в российских учреждениях системы исполнения наказания. То что мы увидели является бесчеловечными преступлениями за которое ответственность, помимо непосредственных исполнителей, несет государство, прежде всего", — отметил адвокат.

По мнению Полозова, в российских тюрьмах практически возрождается практика лагерных пыток и совершения убийств в период сталинского правления. В контексте этого адвокат упомянул дело зампреда Меджилиса Наримана Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахтемовых, которых пытали электричеством, подключая электроды к голове. Они были арестованы по подозрению в диверсии, хотя сам Джелял считает, что его арестовали за участие в "Крымской платформе" в Киеве.

[ + – ] Политзаключенные братья Ахтемовы

"Бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение буквально на днях российские власти допустили в отношении крымскотатарского политзаключенного — фигуранта дела "второй Симферопольской группы" Сервета Газиева", — говорит адвокат.

[ + – ] Политзаключенный Сервет Газиев

Полозов рассказал, что Газиева сначала содержали в камере с психически больными людьми, а после того как 19 сентября он отказался голосовать, мотивируя тем, что он гражданин Украины, его завели обратно в камеру, повалили на пол, встали ногами на спину, заломив руки, и остригли бороду.

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, находящийся в СИЗО Симферополя, не может получить медицинскую помощь, после пыток в Лефортово – его насильно вывели в летней одежде и шлепанцах на мороз и оставили там, после чего он получил обморожение ног. После чего у Яцкина обострилось хроническое заболевание сосудов, и ему необходимо оперативное медицинское вмешательство.

[ + – ] Политзаключенный Иван Яцкин

Самый пожилой крымскотатарский политзаключенный Зекирья Муратов заразился в Ростовском СИЗО коронавирусом. Ему 64 года и у него двухсторонняя пневмония. Несмотря на ходатайство адвокатов, его оставили в тюрьме до 17 ноября, сославшись на стандартные формулировки о "тяжести преступления".

"Сейчас они полностью находятся во власти системы уничтожающей человеческие судьбы. Пожалуйста не забывайте об этом", — сказал в заключении адвокат.

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