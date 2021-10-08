Адвокат українських політв'язнів в РФ повідомив про тортури і розповів про їхній стан (фото)

Адвокат стверджує, що в російських в'язницях практично відроджується практика табірних тортур і здійснення вбивств у період сталінського правління.

Російський адвокат Микола Полозов, який займається українськими політв'язнями в Росії, а також в окупованому Криму, повідомив про умови утримання ув'язнених у російських в'язницях.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Полозов — відомий російський адвокат і правозахисник, який займався справою Pussy Riot і був другим адвокатом Надії Савченко в 2014-2015 роках. Зараз активно представляє інтереси кримськотатарських політв'язнів.

За словами адвоката, умови для ув'язнених стали набагато гіршими за останній місяць, особливо для літніх і людей з інвалідністю.

У своєму дописі Полозов послався на засновника проєкту "Gulagu.net" Володимира Осєчкіна, який оприлюднив дані з найбільшого архіву відеозаписів тюремних тортур у Росії.

"Багато хто бачив жахливі кадри катувань і тортур, що відбуваються в російських установах системи виконання покарання. Те, що ми побачили, є нелюдськими злочинами за які відповідальність, крім безпосередніх виконавців, несе держава, насамперед", — зазначив адвокат.

На думку Полозова, в російських в'язницях практично відроджується практика табірних тортур і здійснення вбивств у період сталінського правління. У контексті цього адвокат згадав справу заступника голови Меджілісу Нарімана Джелялова та братів Асана й Азіза Ахтемова, яких катували електрикою, підключаючи електроди до голови. Вони були заарештовані за підозрою в диверсії, хоча сам Джелялов вважає, що його заарештували за участь в "Кримській платформі" в Києві.

[ + – ] Політв'язні брати Ахтемові

"Нелюдяне ставлення, яке принижує людську гідність, буквально днями російська влада допустила щодо кримськотатарського політв'язня — фігуранта справи "другої Сімферопольської групи" Сервета Газієва", — говорить адвокат.

[ + – ] Політв'язень Сервет Газієв

Полозов розповів, що Газієва спочатку містили в камері з психічно хворими людьми, а після того як 19 вересня він відмовився голосувати, мотивуючи тим, що він громадянин України, його завели назад у камеру, повалили на підлогу, встали ногами на спину, заломивши руки, і поголили бороду.

Український політв'язень Іван Яцкін, котрий знаходиться в СІЗО Сімферополя, не може отримати медичну допомогу, після тортур у Лефортово — його насильно вивели в літньому одязі та шльопанцях на мороз і залишили там, після чого він отримав обмороження ніг. Після чого в Яцкіна загострилося хронічне захворювання судин, і йому необхідне оперативне медичне втручання.

[ + – ] Політв'язень Іван Яцкін

Найстаріший кримськотатарський політв'язень Зекірья Муратов заразився в Ростовському СІЗО коронавірусом. Йому 64 роки і в нього двостороння пневмонія. Незважаючи на клопотання адвокатів, його залишили у в'язниці до 17 листопада, пославшись на стандартні формулювання про "тяжкість злочину".

"Зараз вони повністю знаходяться у владі системи, яка нищить людські долі. Будь ласка, не забувайте про це", — сказав в ув'язненні адвокат.

Раніше Фокус повідомляв про Андрія Ярового, який був затриманий в Луганську і пережив тортури, слідство і суд невизнаної республіки. Суд "ЛНР" засудив Ярового до 10,5 років колонії за контрабанду наркотиків.