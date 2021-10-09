В школе Ужгорода детям выдали еду в файлах для бумаги (видео)

Канцелярские мультифоры изготавливают из полиэтилена, который при нагреве выделяет вредные вещества.

В Ужгородской школе №6 ученикам выдали завтрак в файлах для бумаги. Местные жители поделились кадрами и подробностями в сообществе "Ужгород Криминальный".

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Как можно увидеть на фотографии, во время завтрака блины для детей вместо пищевых пакетов сложили в обычный канцелярскую мультифору (в народе — "файл") из полиэтилена. Авторы обратили внимание, что при нагревании он выделяет вещества, которые могут нанести вред организму человека, особенно при контакте с горячей едой.

"Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других нужных детскому организму продуктов — все это ежедневные реалии, с которыми сталкиваются ученики Ужгородской ООШ N6 (и, не исключено, что и других школ)", — отмечается в публикации.

Горожане также пожаловались на качество питания в столовой шестой школы: первые блюда выглядят неаппетитно, а компот слишком разбавленный. При этом на второе подают самые дешевые и холодные макароны с яйцом.

"Мясо тут дают редко, ведь его ворует предприниматель, который выиграл тендер", — утверждают авторы видеоролика.

Спикер Закарпатской обласной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила "Укринформу", что правоохранители собираются внести информацию в ЕРДР после публикации кадров, которые свидетельствуют о недовлетворительном питании детей в одной из школ Ужгорода:

"Провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования горсовета. Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства".

Отдел информационной работы городского совета сообщил, что чиновники начали проверку в школе. Они обещают привлечь предпринимателя к ответственности, если выявят в столовой нарушения относительно организации питания для учеников.

Ранее МВД анонсировало новую должность для контроля в школах. По задумке ведомства, воспитатель безопасности станет связующим звеном между полицией, детьми, родителями и учителями. Таким образом власти планируют также увеличить полицейское присутствие в учебных заведениях.

Писали также, что в школе Техаса ученик открыл стрельбу после драки и ранил несколько человек. Другие школьники забаррикадировались в класах, ожидая эвакуации при помощи полицейских.