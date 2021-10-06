В школе Техаса ученик открыл стрельбу после драки в классе, есть жертвы (фото, видео)

Пока местонахождение стрелка неизвестно, ученики забаррикадировали классы и ожидают наряды полиции. Инцидент начался в результате драки между школьниками.

В среду, 6 октября в средней школе Тимбервью в Арлингтоне (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, ранены три человека, их уже госпитализировали. Данных о погибших пока нет. Об этом сообщает телеканал FOX 4.

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На данный момент журналистам известно, что в школе работает большое количество полицейских, пожарных и медиков.

[ + – ] Обстановка вокруг школы

Сейчас учеников эвакуируют в расположенный неподалеку Центр искусств Мэнсфилда, где они могут встретиться со своими родителями.

В то же время полиция уже установила, что стрелком был 18-летний Тимоти Симпкинс, однако его местонахождение пока неизвестно.

"Я только что вернулся с работы. Я пытался расслабиться, но получил это сообщение от дочери (о стрельбе в школе). Мы все растеряны, мы просто не знаем, что происходит. Это произошло слишком близко от дома", — поделился мужчина Ахере Исеналумхе, дочь которого учится в школе, где произошел инцидент.

Тем временем телеканал NBC со ссылкой на полицию сообщил о "нескольких раненых", не уточняя их состояние. Телеканал KTEN со ссылкой на полицию Арлингтона сообщил о "нескольких жертвах" инцидента. Спустя некоторое время власти официально заявили, что в результате стрельбы жертвами стали четыре человека.

В свою очередь пользователи сети распространили видео, записанное в школе, на котором слышны звуки, похожие на стрельбу.

[ + – ] Видео стрельбы в школе

Также в Twitter появилось видео драки между двумя школьниками, в результате которой, по словам пользователей соцсети, и началась стрельба. Эту информацию уже подтвердила полиция Арлингтона в эфире CBS.

[ + – ] Видео драки между школьниками

Напомним, в сентябре 18-летний россиянин Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в школе Перми, в результате которой погибли шесть человек.

Также Фокус писал о том, как девушка ранила из арбалета двоих преподавателей в полтавском учебном заведении.