У школі Техасу учень відкрив стрілянину після бійки в класі, є жертви (фото, відео)
Поки місцеперебування стрілка невідомо, учні забарикадували класи й очікують наряди поліції. Інцидент почався в результаті бійки між школярами.
У середу, 6 жовтня в середній школі Тімберв'ю в Арлінгтоні (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину. За попередніми даними, поранені три людини, їх уже госпіталізували. Даних про загиблих поки немає. Про це повідомляє телеканал FOX 4.
Наразі журналістам відомо, що в школі працює велика кількість поліцейських, пожежників і медиків.
Зараз учнів евакуюють у розташований неподалік Центр мистецтв Менсфілда, де вони можуть зустрітися зі своїми батьками.
У той же час поліція вже встановила, що стрільцем був 18-річний Тімоті Сімпкінс, проте його місцеперебування поки невідомо.
"Я тільки що повернувся з роботи. Я намагався розслабитися, але отримав це повідомлення від доньки (про стрілянину в школі). Ми всі розгублені, ми просто не знаємо, що відбувається. Це сталося дуже близько від будинку", — поділився чоловік Ахере Ісеналумхе, дочка якого вчиться в школі, де стався інцидент.
Тим часом телеканал NBC з посиланням на поліцію повідомив про "декількох поранених", не уточнюючи їхній стан. Телеканал KTEN з посиланням на поліцію Арлінгтона повідомив про "декілька жертв" інциденту. Через деякий час влада офіційно заявила, що в результаті стрілянини жертвами стали чотири людини.
У свою чергу користувачі мережі поширили відео, записане в школі, на якому можна почути звуки, схожі на стрілянину.
Також у Twitter з'явилося відео бійки між двома школярами, у результаті якої, за словами користувачів соцмережі, і почалася стрілянина. Цю інформацію вже підтвердила поліція Арлінгтона в ефірі CBS.
Нагадаємо, у вересні 18-річний росіянин Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в школі в Пермі, у результаті якої загинули шість осіб.
Також Фокус писав про те, як дівчина поранила з арбалета двох викладачів у полтавському навчальному закладі.