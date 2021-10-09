У школі Ужгорода дітям видали їжу в файлах для аркушів (відео)

Канцелярські мультифори виготовляють з поліетилену, який при нагріванні виділяє шкідливі речовини.

В Ужгородській школі №6 учням видали сніданок в файлах для паперу. Місцеві жителі поділилися кадрами і подробицями в співтоваристві "Ужгород Кримінальний ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Як можна побачити на фотографії, під час сніданку млинці для дітей замість харчових пакетів склали в звичайний канцелярську мультифору (в народі — "файл") з поліетилену. Автори звернули увагу, що при нагріванні він виділяє речовини, які можуть завдати шкоди організму людини, в тому числі при контакті з гарячою їжею.

"Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса і інших потрібних дитячому організму продуктів — все це щоденні реалії, з якими стикаються учні Ужгородської ЗОШ N6 (і, не виключено, що і інших шкіл)", — наголошується в публікації.

Городяни також поскаржилися на якість харчування в їдальні шостої школи: перші страви виглядають неапетитно, а компот занадто розбавлений. При цьому на друге подають найдешевші і холодні макарони з яйцем.

"М'ясо тут дають рідко, адже його краде підприємець, який виграв тендер", — стверджують автори відеоролика.

Спікер Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила "Укрінформу", що правоохоронці збираються внести інформацію в ЕРДР після публікації кадрів, які свідчать про недовлетворітельном харчуванні дітей в одній зі шкіл Ужгорода:

"Провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти міськради. Але оскільки опубліковані відповідні факти порушення організації процесу харчування в місцевих ЗМІ та соціальних мережах, то слідчі вивчать викладені обставини".

Відділ інформаційної роботи міської ради повідомив, що чиновники почали перевірку в школі. Вони обіцяють залучити підприємця до відповідальності, якщо виявлять в їдальні порушення щодо організації харчування для учнів.

Раніше МВС анонсувало нову посаду для контролю в школах. За задумом відомства, вихователь безпеки стане сполучною ланкою між поліцією, дітьми, батьками і вчителями. Таким чином влада планує також збільшити поліцейську присутність в навчальних закладах.

Писали також, що в школі Техасу учень відкрив стрілянину після бійки і поранив кількох людей. Інші школярі забарикадувалися в класах, чекаючи евакуації за допомогою поліцейських.