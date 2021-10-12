В Киеве установили скульптуру, похожую на фаллос, – соцсети (фото)

Если верить авторам изображения, объект расположен рядом с Борщаговской улицей. В соцсетях активно обсуждают, откуда он взялся и для чего.

На Facebook-странице "Історія Солом'янського району", где публикуются различные материалы о Соломенском районе столицы, выложили фотографию фаллоса, установленного недалеко от торгового центра Arkadia на улице Борщаговской. Снимок подкрепили словами: "Как подписать?".

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На изображении видно, что скульптура расположена на газоне рядом с проезжей частью. Рядом как ни в чем ни бывало передвигаются прохожие и ездят автомобилисты.

Географически объект расположен недалеко от остановки скоростного трамвая "Индустриальная".

Фото: Скриншот

Под публикацией пользователи начали гадать, почему же скульптура полового органа вдруг появилась на столичной улице. Среди вариантов — это "подарок киевлянам от городской власти", "садовый гном" и даже "грибочек". Один из пользователей предложил переместить объект на Троещину.

Фото: Скриншот

Иной пользователь, глядя на изображение, вспомнил знаменитое видео "Квартала 95" об игре на пианино половым органом.

Фото: Скриншот

Фокус обратился в администрацию группы с вопросом о том, является ли снимок подлинным и если да, то когда объект находился в Соломенском районе и находится ли он там сейчас. На момент публикации материала ответа не последовало.

Напомним, что огромное лицо тонущей девушки появилось из-под воды в Испании. Скульптура была установлена без предупреждения местных жителей, и на следующее утро немало людей по-настоящему испугались, увидев в мутной воде лицо человека.

Ранее мы писали о том, что в Японии тайфун унес в море скульптуру "Желтая тыква" стоимостью $3 млн.